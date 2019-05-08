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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.05.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

 Narenciye balının hasadı başladı

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 Narenciye balının hasadı başladı

Narenciye ağaçlarının çiçeklerinden elde edilen Batı Akdeniz yöresine özgü "narenciye balı"nda süzüm işlemleri devam ediyor.

Narenciye ağaçlarının çiçeklerinden elde edilen Batı Akdeniz yöresine özgü "narenciye balı"nın hasadı başladı. Arıların soğuk kış günlerini rahat geçirmesi için Antalya'nın Kumluca ilçesine "kışlamak" için Türkiye'nin değişik bölgelerinden gelen arı yetiştiricileri, zorlu geçen sürecin ardından emeklerinin karşılığını almak için tatlı bir telaşa girdi.

Sonbaharla birlikte bölgeye gelen arıcılar, havaların ısınmasıyla kovanlardaki petekleri çıkararak içlerindeki balı süzmeye başladı. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Tevfik Kökçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin değişik yörelerinden arı yetiştiricisi üreticilerin, narenciye balı elde etmek için Kumluca'ya geldiklerini söyledi.

Arının yaşamadığı yerde hayatın da sonlandığını vurgulayan Gökçe, "İlçemize gelen arıcılar yılın 6 ayını burada geçiriyor. Bu süre içerisinde dolaşan arılar, seralardaki sebze ve meyvelerin döllenmesini yapıyor. Çünkü bizdeki bahçelerde kimyasal yok, ilaç yok, kalıntı yok. Onun için arıcılar bizim bölgemizi tercih ediyor." dedi.

HEM KALİTELİ HEM DEĞERLİ BİR GIDA

Narenciye balının kaliteli olduğu kadar sağlık açısından da değerli bir gıda olduğunu ifade eden Gökçe, balın faydasının sayılamayacak kadar fazla olduğunu vurguladı.

Arıların binlerce portakal çiçeğini dolaşarak bal topladığını belirten Gökçe, "Bölgemizde 30 bin kovan gezici arı var. Sonbaharda ilçemize gelen bu arıcılar yaz döneminde doğu ve güneydoğu illerine gidiyor. Yerli arıcımızın da 10 bin kovanı var. Yıllık 40 bin kovan arı bölgede bulunuyor. Şu anda süzüm işlemi devam ediyor." diye konuştu.

Gökçe, olumsuz hava koşullarından dolayı bu yıl beklenen rekoltede ürün alınamadığına dikkati çekti.

"ALTERNATİF OLMASINDAN DOLAYI TERCİH EDİLİYOR"

Ordulu arıcı Arslan Ural da narenciye balının diğer bölgelerdeki bal çeşitlerine alternatif olmasından dolayı tercih edildiğini söyledi. Sezonun iyi geçtiğini dile getiren Ural, "Arıları hazırlayıp doğu ve güneydoğu illerine gideceğiz. Şu anda balı çıkarmaya başladık. Müşteri bulursak satacağız." dedi.

Kemal Yetgün ise hava şartlarından dolayı istedikleri verimi alamadıklarını kaydetti. Narenciye balının aroması yüksek, kaliteli bir bal olduğunu vurgulayan Yetgün, şöyle konuştu:

"Arıcılık zor bir iş. Sürekli gurbette oluyoruz. Devlet kovan başı 10 lira destek veriyor. En azından 20-25 lira olması lazım. Bir kovanın maliyeti 200-250 lira civarı. Bir kilo balın maliyeti ise 15 lira. Ayrıca sahte bal satışının da engellenmesi lazım. Bu engellenirse balın kilosu 30-40 lira olur. Devletin arıcılara sahip çıkmasını istiyoruz."

Bingöl'den gelen Haydar Erki de ürettikleri balın fiyatının, piyasaya göre düşük olduğunu söyledi. Narenciye balının kilosunun 20-25 lira arasında satıldığını ifade eden Erki, "Piyasa çok düşük. Üretici balın kilosunu 40-50 liradan satması lazım ki kazansın. Şu anda kilosu 20-25 lira arasında gidiyor. Üretici ne yapsın, mecburen bu fiyatlara razı oluyor." dedi.

Devletin arıcılara belli bölgeler tahsis etmesi gerektiğine işaret eden Erki, arının zirai ilaçtan uzak durması gerektiğini sözlerine ekledi.

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