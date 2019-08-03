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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.08.2019 - 17:17, Son Güncelleme:

Mersin'de ejder meyvesi hasadı

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Mersin'de ejder meyvesi hasadı

Silifke ilçesinde yetiştirilen tropikal meyvenin tanesi ortalama 20 liradan satılıyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde hasadına başlanan ve "ejder meyvesi" olarak bilinen pitahaya meyvesinin tanesi ortalama 20 liradan alıcı buluyor.

İlçede yaşayan Mustafa Ceyhun Eker, Gökhan Eker ve Feza Önal, televizyonda görüp araştırdıktan sonra ekimine karar verdikleri ejder meyvesinin ilk hasadını yaptı. 

Yaklaşık 3 dönüm alandan 15 bin tropikal meyve toplayan ortaklar, anavatanı Vietnam olan, dondurma yapımında, salatada ve ilaç sanayisinde kullanılan, ağırlığı 300 gramla bir kilogram arasında değişen meyvenin tanesi 20 liradan satıyor. 

Mustafa Ceyhun Eker, gazetecilere yaptığı açıklamada, meyvenin yaklaşık 50 günde olgunlaştığını, 3 dönüm alandan yaklaşık 15 bin meyve topladıklarını söyledi. Eker, gelecek yıl bu rakamı 30 bine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. 

Adedini ortalama 20 liradan sattıkları meyveyi anlaşma yaptıkları bazı yerlere 17 liradan verdiklerini dile getiren Eker, marketlerde ise meyvenin tane fiyatının 40 liraya kadar çıkabildiğini ifade etti. 

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