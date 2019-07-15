Çin ekonomisinde ağırlık ihracattan iç tüketime kayıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriÇin ekonomisinde ağırlık ihracattan iç tüketime kayıyor
GeriEkonomi Çin ekonomisinde ağırlık ihracattan iç tüketime kayıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
15.07.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Çin ekonomisinde ağırlık ihracattan iç tüketime kayıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çin ekonomisinde ağırlık ihracattan iç tüketime kayıyor

ABD merkezli uluslararası yönetim danışmanlık şirketi McKinsey’in bir araştırması, Çin ekonomisinde ağırlığın, ihracattan, iç tüketime doğru kaydığını ortaya koydu.

Çin'in dünyanın geri kalanıyla ticari, sermaye ve teknoloji alanlarındaki bağını inceleyen McKinsey araştırmasına göre, yerel tüketim Ocak 2015 ve Aralık 2018 aralığında 16 çeyrek dönemden 11'inde Çin ekonomik büyümesine yüzde 60 katkı sağladı. Araştırmada, Çin'deki üreticilerin ulusal olarak daha fazla satış yaptığı belirtilirken, satışlardaki ihracat payının azaldığına dikkat çekildi.

Araştırma sonuçları, Çin ekonomisinin büyüme kaynağı olarak gün geçtikçe ihracata olan bağlılığının azaldığını ortaya koyarken, geçen yıl Çin cari işlemler (ödemeler dengesi) fazlasının ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediğini gösterdi.

McKinsey Asya Başkanı Oliver Tonby, CNBC' ye yaptığı açıklamada, Çinin daha dirençli ve çeşitli bir ekonomi inşa etmeyi amaçladığını belirtti:

Çin artık dış dünyaya daha az maruz kalıyor; çünkü, Çin ekonomik büyümesinin ana destekçisi artık ihracat veya yatırım değil, iç tüketim. Söz konusu durum ayrıca, Çin ekonomisinin diğer gelişmiş ülkelere göre hala dışarıya daha kapalı olduğunu da gösteriyor.

Raporda ayrıca diğer ülkelerin Çine daha bağımlı duruma geldiklerinin de altı çizildi:

Çin ekonomisine farklı düzeylerde bağlı sektörler ve ülkeler, Çin ve dünya arasındaki değişen dinamikten farklı düzeylerde etkilenebilir. Dünyanın Çine daha fazla maruz kalması, Çinin piyasa, tedarikçi ve sermaye sağlayıcısı olarak öneminin arttığını gösteriyor.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Turizmciler Kurban Bayramı'nda 9 gün tatil istiyor
Kayıt dışı mükellefi risk analizi yakalıyor
Komşusu gürültü yapanlar dikkat! İşte yapmanız gerekenler
ECB, Lagarde dönemine hazırlanıyor