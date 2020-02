Maskelere talep arttı! 10 tanesi 620 lira

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyada tehlikeli boyuta ulaşan koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Virüs nedeniyle yaşamını yitiren ve etkilenenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 300’ün üzerinde olduğu belirtildi. Uzmanların, virüsten korunmanın en etkili yolunun filtre özellikli maske takılması, olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulması ve el temizliğine dikkat edilmesi olduğu yönündeki uyarıları ise maskelere olan ilgiyi artırdı. Virüsün ortaya çıkmasının ardından Çin, üretip ihraç ettiği maskeleri ithal etmeye başladı.



Dünyanın birçok ülkesinden yaz-kış her mevsim sağlık, spor ve tatil için gelen yerli ve yabancı turistleri ağırlayan turizm kenti Antalya’da da maskelere yoğun ilgi var. Medikal malzemelerin satışını yapan firmalar hiç beklemedikleri şekilde maske satışı yaptıklarını anlattı. Maskelerin özelliklerine göre sınıflandırıldığını anlatan firma yetkilileri, karbon filtre özelliği olmayan maskelerin virüsten korumadığını, sadece tozu engellediğini kaydetti.



FİYATLARI ARTTI



Medikal ürün satışı yapan Yusuf Cengiz, maskelere yoğun talep olduğunu söyledi. Kendi stoğunun bir anda tükendiğini belirten Cengiz, Gelir gelmez bitiyor. Toptancılar Çin’e gönderdiği için tedarikte zorlanıyoruz. Toptancılarımızla görüştüğümüzde onlar da ellerinde olmadığını söylüyor. Virüs çıkmadan önce maske satışı günde birkaç taneyi geçmezdi. Şimdilerde günde 100 adet sattığımı biliyorum" dedi. Cengiz, fiyatların da zamlandığını, yeni ürünlerin fiyatının iki katı olacağını tahmin ettiğini belirterek, Şu anda 20-35 TL arasında satıyoruz. Yeni gelecek ürünlerin fiyat 45-50 TL arasında olacak" diye konuştu.



Medikal ürün satışı yapan Ayten Çiçek de satışların arttığını, gelenlerin birçoğunu, elllerinde maske kalmadığı için geri çevirdiğini ifade ederek, Satışlar patladı. Gelenler maske soruyor. Filtreli maske en çok talep gören. Satışlar önceye göre yüzde 400 arttı. Önceden 1-2 kişi maske sorardı şimdi en az 60 kişi maske soruyor" dedi. Kafiye Gevrekçi ise ellerinde hiç maske kalmadığını, bir günde 60 kişinin maske sorduğunu ancak geri çevirmek zorunda kaldığını anlattı. İş yeri için 60 adet maske satın aldığını söyleyen Ethem Göksu da, maskeleri ailecek de kullanacaklarını ifade etti.



10 TANESİ 620 TL



Medikal firmalarında tanesi 20-35 lira arasında alıcı bulan karbon filtreli maskelerin fiyatı bir anda tavan yaptı. Piyasaya göre her tür ürünün daha ucuza alındığı online alışveriş sitelerinde de maskelerin fiyatı şaşkınlık yaratıyor. Bilindik bir online alışveriş sitesinde ’N95 Virüs Koruyucu Maske FFP3’ başlığıyla yayımlanan ilanda, 10 adet maskenin 620 TL’ye satıldığı görüldü. Bir başka alışveriş sitesinde ise aynı özellikli maskenin 1 adet fiyatının 75 TL olduğu dikkati çekti.



ECZACILAR ODASI BAŞKANI ERTEKİN: İLGİ ARTTI



Antalya Eczacılar Odası Başkanı Eczacı Mehmet Ertekin, maskeyle ilgili kendilerine ulaşmış herhangi bir şikayet ya da stok problemi olmadığını söyledi. Koronayla ilgili henüz bir aşı ya da ilaç geliştirilmediğini ve bilinen bir tedavisinin de olmadığını kaydeden Ertekin, Henüz Türkiye’de alarma geçilmedi. Sadece Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir açıklama yapıldı ve bu önlemlerin alınmasına sebep oldu. Bizi yoracak kadar maskelere ilgi yok. Haliyle ilgi arttı. Toplum bilinçli, maskeli insanları görüyorum. Antalya genelinde bir sıkıntı olmadığını söyleyebilirim" diye konuştu.

