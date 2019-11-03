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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
03.11.2019 - 13:21, Son Güncelleme:

Marmaray’ın 6 yıllık geliri 1,4 milyar lira

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Marmaray’ın 6 yıllık geliri 1,4 milyar lira

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son grup toplantısında Marmaray’ı 6 yılda 403 milyon yolcunun kullandığını açıklamıştı. Buradan hareketle Marmaray’ın bu süre zarfında 1,4 milyar liralık gelir sağladığı hesaplandı.

Türkiye’nin en önemli ve büyük projelerden olan Marmaray, sağladığı konfor, zaman ve tasarruf faydalarının yanında rakamsal anlamda da dikkat çekiyor. Avrupa ve Asya Kıtaları arasında kesintisiz demir yolu ulaşımı sağlayan Marmaray, hizmete alındığı 2013 yılından itibaren milyarlarla telaffuz edilen ciroya ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ekim tarihli grup toplantısında yaptığı konuşmaya göre, Marmaray'ı 6 yılda yaklaşık 403 milyon kişi kullandı.

Açılışının yapıldığı 29 Ekim 2013'ten bugüne kadar yaklaşık 403 milyon yolcunun yararlandığı Marmaray'ın, yolcu başı kullanım ücreti ortalama 3,40 lira olarak hesaplandığında, devletin kasasına giren miktar yaklaşık 1 milyar 402 milyon TL'ye tekabül ediyor.

1,4 MİLYAR LİRA GELİR GETİRDİ

Hizmete alındığı ilk yıllarda, Kazlıçeşme-Ayrılık Çeşmesi durakları arasında kişi başı 1.95 lira tarife ücreti ile sefer yapan Marmaray, sonraki yıllarda sırasıyla 2,15 ve 2,30 liraya yükseldi. Marmaray, 8 Mart tarihinde Gebze-Halkalı banliyö hattının devreye alınarak uzatılmasıyla bir yolcu için bir uçtan diğer uca taşımacılık 5,70 lira oldu. Bir kişi için baz alınan yolculuk ücreti dünden bugüne kadar uygulanan ücret tariflerin ortalaması olan 3,40 lira olarak kabul edildiğinde, yapılan hesaplamalara göre Marmaray 6 yılda devletin kasasına yaklaşık 1 milyar 402 milyon gelir ekledi.

BİR UÇTAN DİĞER UCA YOLCULUK

76.6 kilometrelik Gebze-Halkalı banliyö hattıyla İstanbul’un bir ucuyla diğer bir ucu birbirine bağlanmış oldu. Banliyö hattının durakları ise; Mustafa Kemal’den başlayarak Küçükçekmece, Menekşe, Florya, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy, Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazlıçeşme, Yenikapı ve Sirkeci'den oluşuyor. Bu aşamada Marmaray ile Anadolu Yakası'na geçen hat Üsküdar, Söğütlüçeşme, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, Darıca’dan geçerek Gebze'de sona eriyor.

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