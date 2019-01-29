Macron'dan Sisi'ye "milyar euroluk" ziyaret

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Mısır'a yaptığı ilk resmi ziyaret kapsamında ekonomi, ulaştırma, enerji ve telekomünikasyon gibi çeşitli alanlarda toplam değeri 1 milyar avronun üzerinde olan onlarca ticari anlaşmanın imzalanması dikkati çekti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Macron'un 27 Ocak'ta başlayan 3 günlük ziyareti, iki ülke arasında ekonomik ve ticari konulardaki iş birliğini arttırmaya yönelik oldu.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi arasında yapılan görüşmeler sonucu iki ülke arasında çok sayıda sektör ve alanda anlaşmaya imza atıldı.

Fransa ve Mısır arasında imzalanan hükümetlerarası protokol, ortak deklarasyon ve mutabakat ile özel sektör ticari anlaşmalarının sayısı 30'u aştı.

ENERJİ ALANINDAKİ ANLAŞMALAR

Fransız enerji şirketi Engie ile Mısır Elektrik İletim Şirketi (EETC) arasında 500 megavat saatlik rüzgar santrali inşası, işletimi ve bakımı için yaklaşık 600 milyon avro değerinde anlaşma yapıldı.

Orange ile Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı, yenilenebilir kaynaklar yoluyla elektik üretimi gerçekleştirmek ve Orange'ın ülkede elektrik satışına izin verecek iş birliği protokolü üzerinde uzlaştı.

Fransız şirket Ecoslops ve Etage grubu ile Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi, petrol artıklarını geri dönüştürülmüş yakıtlara çevirmeye yönelik çalışmalara odaklanan bir mutabakat imzaladı.

Mısır'daki fakir bölgelere elektrik sağlamak üzere Mısır Sosyal Dayanışma Bakanlığı ile merkezi Fransa'da bulunan Schneider Electric arasında anlaşma sağlandı.

EDF ile Mısır Kentsel Gelişim İdaresi, elektrik şebekesinin geliştirilmesi, işletilmesi ve bakımı için iş birliği görüşmesi yaptı.

EDF ile Mısır'daki Al Ahly Capital ve Edison Egypt arasında enerji alanında ortak girişim anlaşması onaylandı.

Mısır'daki sanayi bölgelerinde doğal gaz üretim sistemi kurulmasına yönelik Edison Egypt ile Saint-Gobain Gyproc arasında fizibilite çalışmasında uzlaşıldı.

Akıllı şehir altyapısını geliştirmek için Schneider Electric ve Tatweer Misr arasında mutabakat zaptı imzalandı.

KAHİRE'YE YENİ METRO HATTI YAPILMASI KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ile Mısır Ulaştırma Bakanlığını temsil eden Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı arasında Mısır Ulusal Demiryolları'nın iki demir yolu hattının Fransız Ulusal Demiryolları Şirketi (SNCF) tarafından denetlenmesine yönelik niyet mektubuna imza atıldı.

Fransız inşaat şirketi Vinci ile Mısır Ulusal Tüneller İdaresi arasında Kahire Metrosu'nun yeni hattının yapımına ilişkin uzlaşı sağlandı.

CREDİT AGRİCOLE EGYPT, DİJİTAL BANKACILIĞA ERİŞİMİ GELİŞTİRECEK

Fransız bankacılık sektöründeki Credit Agricole Grubu'na bağlı Credit Agricole Egypt, dijital bankacılığa erişimi geliştirmek için Mısır Sosyal Dayanışma Bakanlığı ile mutabakat zaptı imzaladı.

Sosyal Dayanışma Bakanlığı ile Orange arasında nakitsiz ödeme, tahsilat hizmetleri, vergi ve aidat ödemelerine ilişkin anlaşma yapıldı.

Akıllı telefon uygulamaları geliştiren Famoco ile Mısır'da donanım ve yazılım geliştirerek ödeme çözümleri sağlanmasına yönelik uzlaşı sağlandı.

Sigorta şirketi AXA ile Mısır arasında "mikro sigorta" anlaşması süre uzatımı konusunda anlaşmaya varıldı.

BİLGİ TEKNOLOJİSİ ALANINDAKİ GİRİŞİMLER DESTEKLENECEK

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ile Mısır Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı arasında bilgi teknolojisi alanındaki girişimlerin desteklenmesi ve iş birliğinin ilerletilmesi için bir deklarasyon imzalandı.

İletişim şirketi Orange'ın çağrı merkezini Mısır'a taşıması ve ülkedeki ağını genişletmesine yönelik iş birliği konusunda anlaşma yapıldı.

Fransız Teleperformance şirketiyle Mısır Bilgi Yönetimi Sanayi Geliştirme Ajansı, eğitim, gelişim ve performans yönetimi gibi programlar düzenlemek konusunda uzlaştı.

YEREL ÜRETİM İÇİN İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK

Küçük ev aletleri üreten Groupe SEB ile Mısır'daki Zahran Holding arasında yerel üretim gerçekleştirilmesi konusunda iş birliğine varıldı.

Fransız MND şirketi ile Mısır El Sewedy arasında entegre kablo taşıma sistemleri geliştirilmesi için ortaklık geliştirilmesine karar verildi.

L'OREAL VE MISIR SOSYAL DAYANIŞMA BAKANLIĞI, KADIN GİRİŞİMCİLERİ EĞİTECEK

Merkezi Fransa'da bulunan otomotiv yedek parça üretim ve geliştirme şirketi Valeo ile Mısır Bilimsel Araştırma ve Teknoloji Akademisi arasında otomotiv elektrik ve otomatik sürüş alanındaki araştırmaları desteklemek için bir protokol imzalandı. Valeo şirketiyle Mısır arasında elektronik otomotiv sistemleri ile yapay zeka gibi alanlarda çalışmaları geliştirmek konusunda mutabık kalındı.

Güvenlik, biyometrik veri ve kimlik kartları şirketi Idemia ile Mısır arasında farklı sektörlere yönelik kimlik kartı üretimi ve belge güvenliği konusunda çalışacak bir merkez kurulmasına ilişkin uzlaşı sağlandı.

Kozmetik şirketi L'Oreal ve Mısır Sosyal Dayanışma Bakanlığı arasında kadın girişimcilerin eğitimi konusunda iş birliği yapılmasına yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

MISIR'DA SAĞLIK OCAKLARI AĞI KURULMASINA İLİŞKİN DEKLARASYON İMZALANDI

Fransız sigorta şirketi Axa ile Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı arasında ülkede sağlık ocakları ağı kurulması konusunda ortak deklarasyon imzalandı.

Mısır Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Tıbbi Hizmetler Departmanı ve merkezi Fransa'da bulunan ilaç ve aşı üreticisi Sanofi Pateur arasında aşı ürünlerinin tedariki ve üretiminde iş birliği, aşı ile ilgili bilimsel çalışmaların geliştirilmesi için mutabakat sağlandı.

Mısır'da toptan satış pazarlarının gelişimi için Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ile Mısır Arz ve İç Ticaret Bakanlığı arasında iş birliği ve teknik destek konusunda uzlaşıldı.

Fransız süt ürünleri kooperatifi Isigny Saint-Mere ürünlerinin Mısır'da dağıtımına izin verildi.

Kahire şehir merkezinde bina yenileme projelerinin çevresel kalitesini arttırmak üzere iş birliğine yönelik Cerway ile Misr Sigorta arasında anlaşma yapıldı.

Macron'un Mısır ziyareti sonucu enerji, ulaştırma, telekomünikasyon, ekonomi, finans, sigorta, inşaat ve sağlık gibi çeşitli alanlarda imzalanan onlarca anlaşmanın toplam değerinin 1 milyar avronun üzerinde olduğu belirtiliyor.