Londra'daki fuarda THY'ye yoğun ilgi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriLondra'daki fuarda THY'ye yoğun ilgi
GeriEkonomi Londra'daki fuarda THY'ye yoğun ilgi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
29.04.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Londra'daki fuarda THY'ye yoğun ilgi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Londra'daki fuarda THY'ye yoğun ilgi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin organizasyonuyla Londra'da gerçekleştirilen fuara yoğun katılım gerçekleşti.

İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirilen kariyer fuarı ‘TALENT for BIZ’ işverenler ve iş arayanları bir araya getirdi, Londralılar Türk firmalarıyla buluştu. 
Türkiye Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin desteğiyle 27 Nisan'da Londra’nın en ünlü yapılarından Institute of Directors’de gerçekleşen kariyer fuarı ‘TALENT for BIZ’ işverenler ve iş arayanları bir araya getirdi. Üniversiteden yeni mezun olmuş veya kendisine staj yeri arayan öğrenci ve gençlere yönelik planlanan fuar kapsamında Türkiye’den birçok firma Londra’da bir araya gelerek gençlerle görüştü.

‘TALENT for BIZ’ kariyer fuarına ilgi oldukça yüksek olurken, Türkiye’den Londra’ya birçok firma kendisini tanıtmak ve aradığı kriterlere uygun gençleri kendi firmasına işe almak için gün boyu görüşmeler gerçekleştirdi.

GENÇLER FUARA BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Londra’daki 1 günlük fuarda hayallerindeki işe girmek için firma yetkilileriyle birebir görüşmeler gerçekleştiren üniversite mezunu gençler, sunum programlarına da katılım gerçekleştirdi. Yüzlerce kişinin giriş yaptığı buluşmalarda Türk Hava Yolları (THY) ve çeşitli Türk firmaları yer aldı.

“HER FİRMA İLE GÖRÜLME FIRSATIM OLDU"

Fuara katılan gençler arasında bulunan Ozan Şimşek fuar ile ilgili düşüncelerini ifade ederken, “Çok farklı alanlarda çok farklı firmalarla görüşme imkanım oldu. Daha çok ben havacılıkla ilgilendiğim için bu alandaki firmalarla görüşmeler gerçekleştirdim” dedi.

THY’YE YOĞUN İLGİ

Türk Hava Yolları’nı temsilen Londra’daki fuara katılan Hakan Efendi, pilotluk ile ilgili birçok soru aldıklarını ve fuara bu sorulara doğru şekilde yönlendirmeler yapmak için geldiklerini belirtti. Efendi, “Bugün buraya pilotluk sürecini tanıtmak için geldik. Londra’dayız. Çok güzel organize edilmiş epey memnun kaldık, katılım da şu ana kadar iyi görünüyor. Arkadaşlar da gerçekten ilgililer, bizi memnun ediyor o arkadaşlar için geldik, sağ olsunlar ilgilerini bize gösterdiler. Memnun kaldık İnşallah bu organizasyonlar bu fuarlar kat kat artarak devam eder, biz de süreçlerimizi tanıtarak istihdama katkımız olmuş olur” dedi.

“TÜRKİYE’DE ULAŞAMAYACAĞIMIZ ŞİRKETLERLE GÖRÜŞTÜK”

İnstute of Directors’da gerçekleştirilen fuara katılan Ali Aydınsan, “20 büyük şirketimizin buraya geldiğini duyduk, mutlu olduk. Bunlarla görüşme fırsatı bulduk. Bu gayet iyi, Türkiye’de bunların çoğuyla görüşelim desek bulamayacağımız şirketler, bu anlamda güzel, bizde bunu değerlendirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin organizasyonuyla gerçekleştirilen fuar, Londra’dan sonra sırasıyla Özbekistan ve Güney Afrika'da gerçekleştirilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Yeni dönem yarın başlıyor! Tüm süreçler elektronik ortamda izlenebilecek

Veriler geldi... Bakan Albayrak açıkladı: Güçlü toparlanmanın göstergesi

Beklenen metro geliyor... Havadan böyle görüntülendi

Son dakika... Ekonomik güven endeksi yükseldi