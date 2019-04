Londra'daki fuarda THY'ye yoğun ilgi

İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirilen kariyer fuarı ‘TALENT for BIZ’ işverenler ve iş arayanları bir araya getirdi, Londralılar Türk firmalarıyla buluştu.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin desteğiyle 27 Nisan'da Londra’nın en ünlü yapılarından Institute of Directors’de gerçekleşen kariyer fuarı ‘TALENT for BIZ’ işverenler ve iş arayanları bir araya getirdi. Üniversiteden yeni mezun olmuş veya kendisine staj yeri arayan öğrenci ve gençlere yönelik planlanan fuar kapsamında Türkiye’den birçok firma Londra’da bir araya gelerek gençlerle görüştü.



‘TALENT for BIZ’ kariyer fuarına ilgi oldukça yüksek olurken, Türkiye’den Londra’ya birçok firma kendisini tanıtmak ve aradığı kriterlere uygun gençleri kendi firmasına işe almak için gün boyu görüşmeler gerçekleştirdi.



GENÇLER FUARA BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ



Londra’daki 1 günlük fuarda hayallerindeki işe girmek için firma yetkilileriyle birebir görüşmeler gerçekleştiren üniversite mezunu gençler, sunum programlarına da katılım gerçekleştirdi. Yüzlerce kişinin giriş yaptığı buluşmalarda Türk Hava Yolları (THY) ve çeşitli Türk firmaları yer aldı.



“HER FİRMA İLE GÖRÜLME FIRSATIM OLDU"

Fuara katılan gençler arasında bulunan Ozan Şimşek fuar ile ilgili düşüncelerini ifade ederken, “Çok farklı alanlarda çok farklı firmalarla görüşme imkanım oldu. Daha çok ben havacılıkla ilgilendiğim için bu alandaki firmalarla görüşmeler gerçekleştirdim” dedi.



THY’YE YOĞUN İLGİ



Türk Hava Yolları’nı temsilen Londra’daki fuara katılan Hakan Efendi, pilotluk ile ilgili birçok soru aldıklarını ve fuara bu sorulara doğru şekilde yönlendirmeler yapmak için geldiklerini belirtti. Efendi, “Bugün buraya pilotluk sürecini tanıtmak için geldik. Londra’dayız. Çok güzel organize edilmiş epey memnun kaldık, katılım da şu ana kadar iyi görünüyor. Arkadaşlar da gerçekten ilgililer, bizi memnun ediyor o arkadaşlar için geldik, sağ olsunlar ilgilerini bize gösterdiler. Memnun kaldık İnşallah bu organizasyonlar bu fuarlar kat kat artarak devam eder, biz de süreçlerimizi tanıtarak istihdama katkımız olmuş olur” dedi.



“TÜRKİYE’DE ULAŞAMAYACAĞIMIZ ŞİRKETLERLE GÖRÜŞTÜK”



İnstute of Directors’da gerçekleştirilen fuara katılan Ali Aydınsan, “20 büyük şirketimizin buraya geldiğini duyduk, mutlu olduk. Bunlarla görüşme fırsatı bulduk. Bu gayet iyi, Türkiye’de bunların çoğuyla görüşelim desek bulamayacağımız şirketler, bu anlamda güzel, bizde bunu değerlendirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin organizasyonuyla gerçekleştirilen fuar, Londra’dan sonra sırasıyla Özbekistan ve Güney Afrika'da gerçekleştirilecek.