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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
31.10.2019 - 13:55, Son Güncelleme:

Lisanslı elektrik üretimi ağustosta azaldı

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Lisanslı elektrik üretimi ağustosta azaldı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalarak 26 milyon 513 bin 226 megavatsaat oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ağustos ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 22'si barajlı hidroelektrik, yüzde 21,7'si ithal kömür, yüzde 20,2'si doğal gaz santrallerinden sağlandı. Bu kaynakları linyit, rüzgar, akarsu, jeotermal, taş kömürü, biyokütle, asfaltit, fuel-oil ve güneş enerjisi santralleri izledi.

Lisanslı elektrik üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 1,5 azalarak 26 milyon 513 bin 226 megavatsaate geriledi.

Ağustos sonu itibarıyla Türkiye'nin lisanslı elektrikte kurulu gücü ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artışla 84 bin 513 megavata çıktı. Kurulu gücün yüzde 30,9'u doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,4'ü barajlı hidroelektrik, yüzde 12'si de linyit santrallerinden oluştu. Kurulu kapasitenin geriye kalanını ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.

FATURALANAN TÜKETİM MİKTARI

Elektrik abone sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,45 artarak 44 milyon 550 bin 819'a ulaştı. Faturalanan tüketim miktarı ise yüzde 0,7 artışla 19 milyon 975 bin 814 megavatsaate yükseldi.

Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 36,3'ü sanayi, yüzde 30,6'sı ticarethane ve yüzde 24,8'i de meskenlerde gerçekleşti. Kalan tüketim ise tarımsal sulama ve aydınlatma olarak kayıtlara geçti.

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