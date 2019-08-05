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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.08.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Kuru meyvenin en büyük alıcısı AB ve Orta Doğu

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Kuru meyvenin en büyük alıcısı AB ve Orta Doğu

Güneydoğu Anadolu'dan temmuzda 10 milyon dolarlık, ocak-temmuz döneminde de 117 milyon 747 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi. Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz "Ürünlerimizi ham madde olarak değil de işlenmiş ve mamul hale getirilmiş marka ürünler olarak ihraç edebilmek için büyük çaba gösteriyoruz" dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden temmuzda 10 milyon dolarlık, ocak-temmuz döneminde de 117 milyon 747 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, yaptığı yazılı açıklamada,temmuz ayında en fazla kuru meyve ve mamulleri ihracatının Avrupa Birliği (AB), Orta Doğu ve ABD’ye gerçekleştirildiğini bildirdi. 

Yılın 7 aylık sürecinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 89 ülkeye 117 milyon 747 bin dolarlık ihracat yapıldığını, bunun 10 milyon dolarlık bölümünün temmuzda gerçekleştirildiğini ifade eden eden Çıkmaz, şunları kaydetti: 

"Antep fıstığı, kuru kayısı, kuru incir, kayısı çekirdeği, çam fıstığı, kuru üzüm ve diğer kuru meyve, mamulleri ve çerezler gibi ürünlerimiz en fazla ihracatı yapılan ürünler arasında yer aldı. Ülke grupları açısından bakıldığında AB, Orta Doğu ülkeleri ve ABD ihracatta ilk üç sırada yer alırken ülke bazında en fazla ihracatımızı Almanya, İtalya ve Irak’a gerçekleştirdik. 89 ülkeye kuru meyve ihracatı gerçekleştiren birliğimiz üyesi firmaları başarılarından dolayı kutluyorum. Elbette ürün yelpazemizi yüksek katma değerli mamullerden oluşturmak istiyoruz. 

Bu anlamda gıda sanayimize büyük görevler düşüyor. Ürünlerimizi ham madde olarak değil de işlenmiş ve mamul hale getirilmiş marka ürünler olarak ihraç edebilmek için büyük çaba gösteriyoruz." 

Çıkmaz, her geçen yıl ihracat yapılan bölge ve ülke sayısının arttığına dikkati çekerek, "Mevsim itibarıyla kuru meyve üretiminin arttığı aylardayız. Yeni mahsul ürünlerimizin en iyi koşullarda dünya pazarlarında hak ettiği değerlerle satılabilmesi için el birliğiyle hareket etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. 

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