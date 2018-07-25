Kurbanlıkların kimlikleri cepten öğrenilebilecek

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
25.07.2018 - 14:53, Son Güncelleme:

Kurbanlıkların kimlikleri "cep"ten öğrenilebilecek 

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Kurbanlıkların kimlikleri "cep"ten öğrenilebilecek 

Tarım ve Orman Bakanlığınca, kurbanlıkların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabileceği Hayvan Sağlığı ve Refahı (HaySag) Mobil Uygulaması vatandaşların kullanımına açıldı.

KURBAN Bayramı yaklaşırken Tarım ve Orman Bakanlığı da bilgilendirme, kontrol ve denetleme çalışmalarına hız verdi.     

Güvenilir ve sağlıklı kurbanlık hayvan satın alınabilmesi için teknolojiyi ön plana çıkaran Bakanlık, bunun için birçok platformu vatandaşların kullanımına sundu.     

AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, Veteriner Bilgi Sistemi'ne (TÜRKVET) kayıtlı hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla Bakanlık tarafından "https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/" web sayfası hazırlanarak kullanıma açıldı. Söz konusu bilgiler e-Devlet üzerinden de sorgulanabiliyor. Bakanlık tarafından ayrıca hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin aranabileceği Hayvan Sağlığı ve Refahı (HaySag) Mobil Uygulaması geliştirilerek kullanıma açıldı.     

Söz konusu uygulama cep telefonuna yüklendikten sonra küpe üzerindeki barkod okutularak ya da küpe numarası girilerek hayvana ilişkin bilgilere ulaşılabilecek.     

Kurbanlıkların kimlikleri cepten öğrenilebilecek

KURBAN KESİMİNE İLİŞKİN BÜTÜN BİLGİLER REHBERDE

Öte yandan, kurbanlık hayvan sevklerinde, alımı ve satımı ile kesiminde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin hazırlanan kurban rehberi güncellendi. 500 bin rehber, 50 bin afiş bastırılarak il müdürlüklerine dağıtılmaya başlandı. Rehberde HaySag mobil uygulaması hakkında bilgilere de yer verildi.     

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce hazırlanan rehberde, kurban edilebilecek hayvanların özellikleri, sağlıklı hayvanların belirgin görünüşleri, kurbanlıkların yaşları ve yaş tayini için önemli bilgiler bulunuyor.     

Rehberde, küçükbaş ve büyükbaş hayvan hareketlerinin yoğun olduğu bu dönemde hayvan hastalıklarının yayılma riskine karşı alınması gereken tedbirler, uyulması gereken kurallar ve hayvan sahiplerinin sorumluluklarına ilişkin bilgiler de yer alıyor.     

Kurbanlıkların bakım ve beslenmesine ilişkin bilgilerin yanı sıra bunları alacak kişilerin, hayvanların besi durumunu tespit edebilmesi için püf noktalar da rehberde dikkati çekiyor.     

Rehberde, kurbanlık hayvanların nakliye ve dinlendirilmesiyle kesimi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar, gerekli dini merasim bilgileri, deri yüzme ve tuzlama, karkas parçalama, iç organların çıkarılması ve sonrasında tüketmeden önce etlerin dinlendirilmesi ve saklanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi yer alıyor.     

"GÜVENİLİR KURBAN İÇİN SİZ DE TEKNOLOJİYİ SEÇİN"   

Rehberlerin kurban satış ve kesim yerleri ile cami çıkışlarında vatandaşlara dağıtılmasına, hazırlanan 50 bin afişin de kamu kurumlarına, toplu taşıma araçlarına, kamuya açık alanlara, kurban satış ve kesim yerleri ile vatandaşların görebileceği yerlere asılmasına başlandı.     

Söz konusu afişlerde "Küpe numarasını sorgulayın, kurbanınızı güvenle alın", "Güvenilir kurban için siz de teknolojiyi seçin" sloganları dikkati çekiyor.     

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