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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
03.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kurbanlığa 11.8 milyar TL

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Kurbanlığa 11.8 milyar TL

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, kurbanlık fiyatları ile ilgili açıklama yaptı.

Bayraktar, Kurban Bayramı’nda hayvan fiyatlarının büyükbaşta 5 bin ile 30 bin, küçükbaşta ise 750 ile 3 bin TL arasında olmasını beklediklerini söyledi. Canlı ağırlık fiyatının kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 18-26 lira, küçükbaş hayvanlarda 19-30 lira arasında olacağını tahmin ettiklerini belirten Bayraktar, ülke ortalaması açısından büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 21 lira 72 kuruş, küçükbaş canlı kilogram fiyatlarının ise 23 lira 74 kuruş olduğunu kaydetti. Ülke ortalaması baz alındığında geçen yıla göre fiyatların büyükbaşta yüzde 5.7, küçükbaşta yüzde 10.7 arttığını anlatan Bayraktar, “Ortalama 400 kilogram canlı ağırlığa sahip büyükbaş hayvanın canlı kilogramının 21.72 lira civarında satılırsa bayramda kesilecek yaklaşık 900 bin büyükbaş hayvana 7.8 milyar lirayı ödenecek. Bir küçükbaş hayvanın ortalama 1500 liradan satılacağı tahminiyle, kesilecek yaklaşık 2.7 milyon küçükbaş hayvana ise 4 milyar TL verilecek.”

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