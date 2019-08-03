Kurbanlığa 11.8 milyar TL
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, kurbanlık fiyatları ile ilgili açıklama yaptı.
Bayraktar, Kurban Bayramı’nda hayvan fiyatlarının büyükbaşta 5 bin ile 30 bin, küçükbaşta ise 750 ile 3 bin TL arasında olmasını beklediklerini söyledi. Canlı ağırlık fiyatının kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 18-26 lira, küçükbaş hayvanlarda 19-30 lira arasında olacağını tahmin ettiklerini belirten Bayraktar, ülke ortalaması açısından büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 21 lira 72 kuruş, küçükbaş canlı kilogram fiyatlarının ise 23 lira 74 kuruş olduğunu kaydetti. Ülke ortalaması baz alındığında geçen yıla göre fiyatların büyükbaşta yüzde 5.7, küçükbaşta yüzde 10.7 arttığını anlatan Bayraktar, “Ortalama 400 kilogram canlı ağırlığa sahip büyükbaş hayvanın canlı kilogramının 21.72 lira civarında satılırsa bayramda kesilecek yaklaşık 900 bin büyükbaş hayvana 7.8 milyar lirayı ödenecek. Bir küçükbaş hayvanın ortalama 1500 liradan satılacağı tahminiyle, kesilecek yaklaşık 2.7 milyon küçükbaş hayvana ise 4 milyar TL verilecek.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle