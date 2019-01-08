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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
08.01.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

"Kredi kartı ile yapılan alışverişe taksit imkanı istiyoruz"

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"Kredi kartı ile yapılan alışverişe taksit imkanı istiyoruz"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) üyesi ve kuyumculuk alanında faaliyet gösteren Adnan Kaya, kredi kartı ile yapılan alışverişin taksitlendirilmesini ve silah taşıma ruhsatında kolaylık yapılmasını istedi.

KAYA, Antalya’da bine yakın kuyumcu esnafının yaşadığı sıkıntılar hakkında bilgi verdi.

"TAKSİT İSTEĞİ"

Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde taksitlendirme yapılmasını isteyen Kaya, "Müşteriler ve bizim açımızdan kredi kartıyla yapılan alışverişin taksitlendirilmesi, esnafa bir nefes kredisi vermek gibi olacaktır. Artık eskisi gibi alım gücü olmadığı için gelen müşteri istediği ürünü alamıyor. Taksitlendirme yasaklanınca sektörümüz olumsuz etkilendi. İşler düştü ve esnaf sıkıntı yaşamaya başladı" dedi.

"ESKİDEN ZORLANMIYORDUK"

Güvenlik sorunu yaşadıklarına değinen Kaya, "Kuyumculuk sektöründe olan kişilerin silah taşıması neredeyse zorunlu hale geldi. Kuyumcu dükkanları ve şahıslara yönelik soygunlar oluyor. Esnafımız bu durumda kendini savunamıyor. Bizim silah taşıma ruhsatımızın olması gerekiyor. Eskiden ruhsat alırken zorlanmıyorduk. Şu anda taşıma ruhsatı almak isteyen kişilerden belediye, iş yeri açma ruhsatı istiyor. Antalya’da gezdiğinizde 500 iş yerinin olduğu yerde 10 tane ruhsatı zor buluyorsunuz. Bunlarla karşılaştığınızda da elinizden bir şey gelmiyor" diye konuştu.

"RUHSAT KOLAYLIĞI İSTİYORLAR"

Taşıma ruhsatı için yangın merdiveni zorunluluğu istendiğinden yakınan Kaya, "Bazı iş yerleri tek katlı, bazı iş yerleri beş katlı. Eski binalarda yangın merdiveni yapılabilecek bir yer yok. Bunu öne sürerek silah ruhsatı almaya çok büyük zorluk çıkarıyorlar. Yetkililerden bu noktada destek bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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