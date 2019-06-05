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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.06.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

"Korumanın başkenti"nde sıfır atık dönüşümü

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"Korumanın başkenti"nde sıfır atık dönüşümü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında "pilot bölge" seçilen UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 6 ayda yaklaşık 100 bin plastik şişe ekonomiye kazandırıldı, 20 bin bez çanta dağıtıldı ve çöp kovalarının yerini atık toplama kutuları aldı.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakları, anıt eserleri, kanyonları ve mağaralarının yanında genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaca uygun tasarlanmış, estetik biçimde şekillendirilmiş evleriyle açık hava müzesi konumundaki Safranbolu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Sıfır Atık Projesi"nde pilot bölge seçildi. 
Proje kapsamında ilk olarak ilçede görevli polisler, muhtarlar, sağlıkçılar, eğitimciler ile belediye ve kaymakamlık personeline eğitim verildi.

"Korumanın başkenti" unvanıyla anılan ve "dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen Safranbolu'daki kurum ve kuruluşlardaki çöp kovaları kaldırılarak yerine özelliklerine göre değişik tip ve ebatta atık toplama kutuları konuldu. 

KOORDİNATLA ÇÖP YERİ TESPİTİ

Yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip Safranbolu'da vatandaşlar, mahallesindeki çöp kovası, mobil transfer ve nihai transfer merkezini internet üzerinden oluşturulan "Sıfır Atık" sitesine girerek verilecek koordinatlarla bulabiliyor. 
Kurum kurum, kat kat, bina bina, neye ne kadar ihtiyaç varsa tespit edilerek envanter çalışması yapılan tarihi ilçede, plastik şişelerin toplanması için de koordinat belirlendi ve plastik şişelerin doğrudan geri dönüşüme kazandırılması için 11 noktaya dönüşüm makinesi yerleştirildi. 

Vahşi depolama sisteminin artık tarihe karışacağı ilçede, son sistem teknolojiyle ayrıştırılarak toplanan atıklar, belirlenen iki noktada kurulacak tesislerde dönüştürülecek. 

100 BİN PLASTİK ŞİŞE EKONOMİYE KAZANDIRILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kenti ziyaretiyle başlatılan "en az 5 plastik şişe getir, bez çantanı götür" kampanyası kapsamında vatandaşlarda çevre koruma bilinci oluşturuldu, bu yıl içinde düzenlenen etkinliklerle toplanan yaklaşık 100 bin plastik şişe ekonomiye kazandırıldı. 
Bunun karşılığında plastik şişe getiren vatandaşlara, belediye bünyesinde bulunan Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezinde üretilen yaklaşık 20 bin bez çanta ücretsiz olarak verildi. 

"ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE"

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, dünya mirası bir kent için bu projenin çok önemli olduğunu, ilçenin artık somut ve soyut mirasının yanında bu özelliğiyle de öne çıkacağını söyledi.

Projenin Safranbolu'ya yakıştığını anlatan Ürkmezer, "Öncelikle belediyede bir ekip oluşturarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderdik, eğitim aldırdık. Bakanlıktan da buraya ekipler geldi, çalışmalar yaptı. Kaymakamlık ve belediyedeki ekiplere eğitim verdik. Her kurumda ne kadar sıfır atık kutusuna ihtiyacımız var belirledik." diye konuştu. 

Projenin maliyetinin yüksek olduğuna değinen Ürkmezer, şunları kaydetti: 

"Bundan sonra Safranbolu'daki çöpün geri dönüştürülebilir şekilde toplanması sağlanacak. Safranbolu halkının, vatandaşlarımızın da bundan sonra artık çöp diye bir sorunu olmamasını sağlayacak bir proje. Çok önemli bir proje. Bu konuda bize destek veren devlet büyüklerimize ve Çevre ve Şehircilik Bakanı'mıza teşekkür ederim. 

Şehir olarak korunan birkaç yerden birisi Safranbolu. Hem şehir olarak korunuyoruz hem de sıfır atıkla doğayı temiz tutuyoruz. Bunun yanında tükettiğimiz malzemeleri yeniden ekonomiye kazandırıyoruz. Bu proje, Safranbolu'nun Türkiye ve dünyadaki yerine vurgu yapan bir proje." 

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