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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.10.2018 - 13:06, Son Güncelleme:

Konya'da üretilen forklift için 49 ülkeden bayilik talebi geldi

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Konya'da üretilen forklift için 49 ülkeden bayilik talebi geldi

Konya'da bir firma tarafından TÜBİTAK ve Selçuk Üniversitesinin desteğiyle yerli ve milli imkanlarla üretilen ve çok yönlü hareket edebilen forkliftler, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Konya'da yerli ve milli imkanlarla üretilen forklift için 49 ülkeden 151 firma, bayilik başvurusunda bulundu.

Konya'da bir firmanın, Selçuk Üniversitesinin katkısıyla 2012 yılında başlattığı Ar-Ge çalışmaları, 2014'te Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğiyle hız kazandı.

Geçen yıl her yöne gidebilen özellikte forklift üretmeyi başaran firmanın ürünleri, yurt dışından büyük ilgi görüyor.

Firmanın Ar-Ge projeleri sorumlusu Mahmut Çimen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürettikleri forkliftleri genellikle yurt dışına gönderdiklerini söyledi. Çimen, "Estonya, Avusturya, Belçika ve Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine forklift ihraç ediyoruz. 49 ülkeden 151 firma, bu ürünün bayisi olmak için başvuruda bulundu. Şu ana kadar yurt dışında 20 bayi açtık." dedi.

Türkiye'deki cari açığın, ithalatı yapılan ürünlerin yurt içinde üretilmemesinden kaynaklandığını dile getiren Çimen, "Biz, ürettiğimiz forkliftler ile bu açığın kapanmasına katkıda bulunmak, devletimize ve milletimize faydalı olmak istiyoruz." diye konuştu.

Konyada üretilen forklift için 49 ülkeden bayilik talebi geldi

Çimen, geliştirdikleri tekerlek sistemi sayesinde forkliftlerin dar alanda her yöne hareket edebildiğini kaydetti.

 

EKİPMANLARIN YÜZDE 88'İ YERLİ

Forkliftte kullanılan ekipmanların yüzde 88'inin yerli olduğunu, bu oranı 5 yıl içinde yüzde 100'e çıkarmayı amaçladıklarını aktaran Çimen, şöyle devam etti:

"Yazılımı ve tasarımı, elektronik, mekanik ve hidrolik aksamının tamamı Türk mühendisler tarafından yapıldı. İki tona kadar yükü 4,5 metre yüksekliğe kaldırabiliyor. Yengeç yürüyüşü dediğimiz yan yan yürüyüşü yapabiliyor ve bu sayede yükleri kapılar veya dar bölgelerden daha az manevra ile rahatça çıkarabiliyor. Olduğu yerde 360 derece dönüş ve çapraz hareketler yapabiliyor. Zeminin zedelenmesini önleyen sisteme, aşırı yük engelleyici uyarıcılara ve kaldırdığı yükü gösteren çok kullanışlı bir ekrana sahip."

Konyada üretilen forklift için 49 ülkeden bayilik talebi geldi



"FİRMALAR AR-GE'YE ÖNEM VERMELİ"

Forklift projesinde elde edilen başarıda en önemli faktörün, Ar-Ge'ye yaptıkları yatırımlar olduğuna dikkati çeken Çimen, nitelikli ve yüksek teknolojiye sahip ürünler ortaya konulduğunda hem yurt içi hem de yurt dışından alıcı çıktığını söyledi.

Çimen, 6 yıllık emeğin ardından böyle bir ürünü ortaya çıkardıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Firmalar Ar-Ge'ye önem vermeli ve üniversiteler ile iş birliği yapmalı. Selçuk Üniversitesindeki hocalarımızın akademik bilgilerini ve fabrikamızın 30 yıllık üretim tecrübesini, Ar-Ge sürecinde bir araya getirdik ve ortaya böyle bir ürün ortaya çıktı. Akademik dünya ile sanayinin bilgi ve tecrübesinin bir araya gelmesi ile birçok yeni ürünün ortaya çıkacağına inanıyorum."

Forkliftin özelliklerinin geliştirilmesi konusunda çalışmalarının devam ettiğini anlatan Çimen, savunma sanayisi alanında kullanılabilecek ürünler üzerine de çalıştıklarını bildirdi.

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