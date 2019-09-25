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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
25.09.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

Konut kredisi faiz oranı nasıl hesaplanıyor? İşte bankaların güncel konut kredisi tutarları

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Konut kredisi faiz oranı nasıl hesaplanıyor? İşte bankaların güncel konut kredisi tutarları

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar son dönemde devlet bankalarının arka arkaya düşürdüğü faiz oranlarıyla birlikte kredi hesaplamalarının nasıl yapıldığını merak ediyorlar. Konut sahibi olmak için güncel faiz miktarı şuan için 0,99 liradan işlem görüyor. Peki konut kredisi için faiz hesaplama işlemi nasıl yapılıyor? En avantajlı geri ödeme seçenekleri neler? İşte detaylar

Ev sahibi olmak isteyenlerin sıklıkla internette aradığı konular arasında yer alan konut kredisi faiz oranları merak ediliyor.  Konut kredilerinde Devlet bankaları faiz oranını düşürdü.. Devlet Bankasından konut kredisi çektiğinizde aylık faiz oranı 0,99 fakat bu konuda önemli olan noktalardan biri de vade sğresi. Kredi çekenler için en önemli kısım vade süresi. Peki hangi vadede kredi çekmek diğer seçeneklere göre daha avantajlı olur? 

İlk seçenek aylık daha az taksit ödeyip daha fazla faiz ödemek

ikinci seçenek de aylık daha yüksek kredi ödeyip daha az faiz ödemek.

Örnek olarak 200 bin lira kredi çektiğinizde 10 yıllık bir ödeme planı çizerseniz, 2.855 TL taksit ile toplamda 342 bin lira geri ödeme yaparken, 142 bin lira faiz ödemiş oluyorsunuz.

Diğer seçenekte ise çektiğiniz krediyi 15 yılda geri ödemek isterseniz, 2.384 lira aylık taksit ve toplamda 429 lira geri ödeme yapmanız gerekiyor. Bu seçenekte de ödeyeceğiniz faiz 229 bin lira civarında.

İki seçenek arasında 87 bin lira fark ediyor.

Bu durumda en avantajlı yöntem vadeyi kısaltıp daha az faiz ödemekten geçiyor. 

Konut kredisine talep arttıFaizlerin düşmesi ile birlikte daire sahibi olmak isteyen kişiler kredi çekmek için bankaların yolunu tuttu. CNN Türk, kredi çekerken nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlattı.
daha fazla video için

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Halkbank ile anlaşma yapan inşaat firmaları, konut kredisinden 0,79 faiz oranlarından faydalandırabilecek. Halkbank ile anlaşma yapan firmaların listesini görmek için tıklayınız

500 bin TL'ye kadar 0,99
500 bin TL ile 1 milyon TL arası 1,19
1 milyon TL üzeri  1,39 TL 

Halkbank, 60 aya kadar vadeli ihtiyaç kredilerinde faiz oranını maaş müşterileri için aylık %1.25'e, maaş dışı müşterileri için ise aylık %1.35'e düşürdüğünü; 500,000 TL ve üzerindeki konut kredilerinde faiz oranının da aylık %1.19'a indirildiğini duyurdu.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Vakıfbank ile anlaşma yapan inşaat firmaları, konut kredisinden 0,79 faiz oranlarından faydalandırabilecek. Vakıfbank ile anlaşma yapan firmaların listesini görmek için tıklayınız

500 bin TL'ye kadar 0,99
500 bin TL ile 1 milyon TL arası 1,19
1 milyon TL üzeri  1,39 TL 

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası ile anlaşma yapan inşaat firmaları, konut kredisinden 0,79 faiz oranlarından faydalandırabilecek. Ziraat Bankası ile anlaşma yapan firmaların listesini görmek için tıklayınız

500 bin TL'ye kadar 0,99
500 bin TL ile 1 milyon TL arası 1,19
1 milyon TL üzeri  1,39 TL 

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