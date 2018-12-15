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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
15.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Kızıldeniz’de altın arayacağız

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Kızıldeniz’de altın arayacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü üzerinden kurduğu MTA Company Limited ile yurtdışında maden arama ve işletmeciliğine yönelik ilk somut adımları atarak Sudan’da maden aramak üzere anlaşma imzaladı.

Bu anlaşma kapsamında Sudan’da bin 325 kilometrelik alanda maden arayacak. Sudan’daki 6 sahada ön maden jeolojisi ve jeokimya çalışmaları yapıldı. Arazi çalışmaları ve elde edilen sonuçlara göre Kızıldeniz yakınlarında, altın içeriği belirlenen iki sahanın resmi olarak bloke edilmesine karar verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, yurt içindeki maden rezervlerinin belirlenmesinde önemli adımlar attıklarını belirterek, karadan ve havadan jeofizik araştırmalarla Türkiye’nin maden haritasının önemli bir bölümünü ortaya çıkardıklarını kaydetti. Dönmez, yerli ekipman ve yerli insan kaynağı gücüyle yapılan bu çalışmaların sonucu MTA’da bilgi birikimin olduğunu vurgulayarak, “Mevcut bilgi birikimini artık yurt dışına taşımak istedik. Çünkü Türkiye madencilik faaliyetlerindeki bilgi ve tecrübe farkıyla bölge ülkeleri arasında farklılaşıyor. Bu potansiyeli güçlü bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Yurt dışında petrol ve doğal gaz üretimi için çevre ülkelerde faaliyet gösteren şirketlerimiz var. Madencilikte de ilk adımı Sudan’da kurduğumuz MTA Company Limited ile attık” dedi.

Kızıldeniz’de altın arayacağız

3 YIL ARANACAK

Dönmez, Sudan’daki 6 sahada ön maden jeolojisi ve jeokimya çalışmaları yapıldığını belirterek, 450 adedin üzerinde numunenin toplandığını ve detaylı bir değerlendirmeden geçirdiklerini söyledi. Arazi çalışmaları ve elde edilen sonuçlara göre Kızıldeniz yakınlarında, altın içeriği belirlenen iki sahanın resmi olarak bloke edilmesine karar verildiğini kaydeden Dönmez, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen yılki Sudan ziyaretinde Sudan Hükümetiyle “Jeolojik Araştırma ve Maden Kaynaklarını Değerlendirme İş Birliği Projesi Anlaşması”nı imzalandığını hatırlattı. Her iki ülkenin de isteğiyle sürecin oldukça hızlı ilerlediğini ve iş birliği anlaşmasının hemen ardından MTA Company Limited ve GRAS (Sudan Jeoloji Araştırma Kurumu) arasında söz konusu iki sahada altın madeni aranmasına ilişkin imtiyaz anlaşmasının imzalandığını anlatan Dönmez, “Böylece MTA tarihinde ilk defa yurt dışında bir maden ruhsatı sahibi oldu. Anlaşmayla iki saha MTA Company Limited’e devredildi. MTA Company Limited’e devredilen 2 sahanın önümüzdeki dönem havadan jeofizik çalışmalarıyla birlikte detay maden jeolojisi çalışmalarına geçeceğiz” diye konuştu. Dönmez arama çalışmalarının 3 yıl süreceğini belirterek, “3 yıl sürecek arama aşamasından sonra işletme aşamasına geçeceğiz. Bu aşamada faaliyetleri yürütmek üzere yeni bir şirket daha kuracağız. Kurulacak yeni şirket Sudan vatandaşlarına da istihdam olanağı sunacak. Biz Sudan’da ilk adımı attık. Başka ülkelerde de bunun devam gelecek” dedi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (14.12.2018) 2
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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