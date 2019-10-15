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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Haber Giriş: 15.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

KİT’lere 2020’de 24.3 milyar TL

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KİT’lere 2020’de 24.3 milyar TL

GELECEK yıl KİT’lere 24.3 milyar liralık yatırım ödeneği verilecek.

Aslan payını TCDD ile BOTAŞ alacak. 2019’da TCDD’ye 3.9 milyar liralık ödenek verilmişti. 2020’de TCDD’nin ödeneği 8.5 milyar liraya çıkacak. BOTAŞ’ın da 2019 ödeneği 3.7 milyar liraydı. BOTAŞ’a 2020’de 5 milyar liralık ödenek tahsis edilecek. Orta Vadeli Mali Plan (2020-2022) kapsamında, KİT’lerin bütçe ödenek teklif tavanları belirlendi. Buna göre, kamu payı yüzde 50’nin üzerinde olan KİT’lere programda, gelecek yıl için 24.3, 2021 için 26.3 milyar, 2022 için de 28.3 milyar lira ödenek teklif tavanı belirlendi. KİT’lere verilen ödeneğin yüzde 35’ini alan TCDD’ye 2021 için 9.2 milyar lira, 2022 için de 9.8 milyar lira bütçe ayrıldı. Et ve Süt Kurumu’na gelecek yıl 66 milyon lira ödenek verilirken, 2021 yılı için 71.5 milyon lira verilecek.

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