‘Kırmızı Hürriyet Özel Ödülü’ seçildi
KIRMIZI Ödülleri bünyesinde düzenlenen özel yaratıcılık yarışması “Hürriyet Özel Ödülü” bu yıl “Bireysel silahlanmayı görmezden gelme, silahlanmayı durdur!” teması ile yola çıktı. Değerlendirilen başvurular sonrasında Hürriyet jürisi, en yaratıcı çalışmayı ödüllendirdi. Hürriyet Dünyası yöneticilerinin oluşturduğu özel jüri, teması bireysel silahlanma olan başvuruları değerlendirdi özel yarışmaya 76 iş katıldı.
“Bireysel silahlanmayı görmezden gelme, silahlanmayı durdur!” mesajının duyarlı, bilinçli, kendinden emin ve harekete geçirecek bir tonda olması hedeflendi. Yarışmanın hedef brief’inde Hürriyet Özel Ödülü çalışmalarının birincil amacının; yaşanan şiddetin, cinayetlerin azaltılabilmesi için insanların silaha ulaşmasının zorlaştırılması; masum insanların canına mal olan bireysel silahlanmayı önleme konusunda bir an önce gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için harekete geçmek olarak vurgulandı. Yapılan işlerde ikincil amaç ise dolaylı olarak toplumun konuya farkındalığını sağlamak olarak belirlendi.
Ödül kazananların açıklanacağı 15. Kırmızı Ödül Töreni, Doğan Kitap, IKEA, Jolly Tours, Uber, Vespa sponsorluğunda 14 Mayıs 2018 tarihinde Uniq İstanbul’da gerçekleştirilecek.
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