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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
12.07.2018 - 09:43, Son Güncelleme:

Kebap ustası olmak için sınavda ter döktüler 

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Kebap ustası olmak için sınavda ter döktüler 

Adana Kebapçılar ve Lokantacılar Odası tarafından gerçekleştirilen çoktan seçmeli sınavda kebap ustası olmak isteyen adaylar ter döktü. 

TEORİK sınavı geçen adayların uygulamalı sınava tabi tutulacağı sınava 67 aday katıldı. Kebapçılık ve lokantacılık ile ilgili 40 sorunun yer aldığı sınavda, yiyecek ve içeceklerin nasıl hazırlandığına dair soruların yanı sıra hijyen konularında da sorular yer aldı. 

Adana’da 20 senedir eşiyle beraber kebapçılık yaptığını belirten Halime Ünlü, “Ustalık belgesi almak için geldim. İnşallah usta olacağım. İnşallah kebap saplayıp müşterilerimize ikramda bulunacağız. Kebapçılıkla ilgili sorular olacağı ve bildiğim için sorun yapmıyorum. Bence iyi geçecek, kendime güveniyorum. Kebap saplıyorum, pişiriyorum, salatasına kadar her şeyi yapıyorum. Şu anda resmiyete döküp belge alacağım” diye konuştu.

Adana Kebapçılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Şefik Arslan ise sınavın kebap ustası olmak isteyenlere yönelik olduğunu, teorik ve pratik olmak üzere iki aşamadan oluştuğunu söyledi. Arslan, “Sınav mesleğimizle ilgili 40 sorudan oluşuyor. Bunların bir kısmı yiyecek ve içecek hazırlanması, sunumuyla ilgili. Yüzde 20’sini de hijyen oluşturuyor ki son zamanlarda çok önemli lokantalarda hijyen konusu. Geri kalan kısmı mesleğimizle ilgili. Sınava 67 kişi başvurdu. Fakat bunun şartları ağır, herkes almak ister. En zor olanı ve en olmazsa olmaz şartı 5 yıl çalışmış olması ve bunu bize ibraz etmesi gerekir” şeklinde konuştu.

“BİR MÜHENDİS MAAŞINA KEBAP USTASI BULAMIYORUZ”

Mesleğe personel yetiştiremedikleri için bu tür sınavları sıklaştıracaklarını belirten Arslan, “Eskiden çırak olarak yetişirlerdi, şimdi eğitim sisteminden kaynaklı bu tür imkanlarımız kayboldu. Biz kendi imkanlarımızla oda olarak girişimlerimizle bunu kendimiz sağlayacağız. Bir mühendis fiyatına bir kebapçı ustası bulamıyoruz” dedi.

Bu tür sınavlarla tecrübeli ustaların gözetiminde mesleklerine bir standart kazandırmış olduklarına, ayrıca personel sıkıntısını da giderdiklerine değinen Arslan, “Lokanta, yiyecek ve içecek üzerine her dalda başvuranlar var. Başvurdukları dallarla ilgili bizim tecrübeli ustalarımız, gözetmenlerimiz de var. Yapacağımız sınavlar neticesinde başarılı olanlara belgeleri takdim edilecek” diye konuştu.

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