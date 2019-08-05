Kaskolu araç azaldı

Bir taraftan otomobil satışlarındaki azalma, diğer taraftan hasar maliyetlerdeki artış nedeniyle kaskolu araç sayısı senenin ilk yarısında azaldı. Bu düşüş de tüketicilerin, ‘trafik sigortasına yüksek prim ödüyoruz, kaskoya ne gerek var?’ anlayışı da etkili oldu. TÜİK, bu yılın ocak-haziran dönemine ait motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre ilk yarıda 313 bin 213 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, trafikteki toplam taşıt sayısı 178 bin 840 adet ararak, toplam taşıt sayısı 23 milyon 44 bin oldu.

PRİMLER YÜZDE 19 ARTTI

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) aynı döneme ait kaskolu araç sayısını da açıkladı. Geçen yılın Ocak-Haziran döneminde 3.1 milyon araç kaskoluyken, bu yılın aynı döneminde yüzde 9’a yakın düşüşle kaskolu araç sayısı 2 milyon 836 bin oldu. Böylece bu yılın ilk yarısında trafikteki araç sayısı artarken, kaskolu araç sayısı azaldı. Aynı dönemde sigorta şirketlerinin kasko satışından elde ettiği primler arttı. 2018’in ocak-haziran döneminde kasko sigortasından 3.7 milyar lira prim geliri sağlayan şirketler, bu yılın aynı döneminde prim gelirlerini yüzde 18.5 artırarak, 4.4 milyar liraya çıkardı.

Kasko satışındaki düşüşü değerlendiren sigortacılar, bu düşüşü otomobil pazarındaki daralmaya ve artan hasar maliyetlerine bağladı. Geçen yıl döviz kurundaki artışın yedek parça ve işçilik maliyetlerini artırdığını ve toplam maliyet artışının yüzde 50’yi geçtiğini belirten sigortacılar, şunları söyledi: “Geçen yıl dövizdeki artış yedek parça maliyetini ciddi etkiledi. Bu yılın başında primlerde artışa gitmek kaçınılmazdı. Ortalama yüzde 15’e yakın fiyat artışı oldu. Fiyat artışının etkisi şimdi sigortalı sayısına yansıdı” dediler.

OTOMOBİL SATIŞI ETKEN

Sigortacılar, otomobil pazarındaki daralmaya da değinerek, “Otomobil satışlarındaki azalma sigorta pazarını daralttı. Yeni araç satışı olmadığı zaman sigorta satamıyorsunuz. Bu şartlarda da mevcut poliçeleri yenilemek zorunda kalıyorsunuz” dediler.

TRAFİK VAR, KASKO NEDEN YAPTIRAYIM?

Sigortacılar, tüketicilerin, ‘Nasıl olsa trafik sigortası yaptırıyorum kasko sigortasına neden ayrıca para ödeyeyim’ diyerek, kasko yaptırmadıklarını belirterek, trafik sigortası ile kasko sigortasının tamamen birbirinden farklı sigortalar olduğunu söylüyor. Sigortacılar, farkı ise şöyle özetliyor: “Trafik sigortası, bir kaza anında karşı tarafa verilecek vefat, sakatlık gibi bedeni zararlar ile belirli limitler dahilinde maddi zararları karşılar. Kasko sigortası ise kişinin kendi aracına gelecek, yanma, çalınma, çarpma, afet zararı gibi zararları karşılar.”