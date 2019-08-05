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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
05.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kaskolu araç azaldı

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Kaskolu araç azaldı

Yedek parça, işçilik gibi maliyetler artıp sigortacılar da kasko sigortasının primlerini ortalama yüzde 15 yukarı çekince, trafikteki kaskolu araç sayısı bu yılın ilk yarısında yüzde 9 azaldı. Buna karşın şirketlerin sigorta satışından topladıkları prim yüzde 19’a yakın arttı.

Bir taraftan otomobil satışlarındaki azalma, diğer taraftan hasar maliyetlerdeki artış nedeniyle kaskolu araç sayısı senenin ilk yarısında azaldı. Bu düşüş de tüketicilerin, ‘trafik sigortasına yüksek prim ödüyoruz, kaskoya ne gerek var?’ anlayışı da etkili oldu. TÜİK, bu yılın ocak-haziran dönemine ait motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre ilk yarıda 313 bin 213 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, trafikteki toplam taşıt sayısı 178 bin 840 adet ararak, toplam taşıt sayısı 23 milyon 44 bin oldu. 

PRİMLER YÜZDE 19 ARTTI

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) aynı döneme ait kaskolu araç sayısını da açıkladı. Geçen yılın Ocak-Haziran döneminde 3.1 milyon araç kaskoluyken, bu yılın aynı döneminde yüzde 9’a yakın düşüşle kaskolu araç sayısı 2 milyon 836 bin oldu. Böylece bu yılın ilk yarısında trafikteki araç sayısı artarken, kaskolu araç sayısı azaldı. Aynı dönemde sigorta şirketlerinin kasko satışından elde ettiği primler arttı. 2018’in ocak-haziran döneminde kasko sigortasından 3.7 milyar lira prim geliri sağlayan şirketler, bu yılın aynı döneminde prim gelirlerini yüzde 18.5 artırarak, 4.4 milyar liraya çıkardı.

Kasko satışındaki düşüşü değerlendiren sigortacılar, bu düşüşü otomobil pazarındaki daralmaya ve artan hasar maliyetlerine bağladı. Geçen yıl döviz kurundaki artışın yedek parça ve işçilik maliyetlerini artırdığını ve toplam maliyet artışının yüzde 50’yi geçtiğini belirten sigortacılar, şunları söyledi: “Geçen yıl dövizdeki artış yedek parça maliyetini ciddi etkiledi. Bu yılın başında primlerde artışa gitmek kaçınılmazdı. Ortalama yüzde 15’e yakın fiyat artışı oldu. Fiyat artışının etkisi şimdi sigortalı sayısına yansıdı” dediler.

OTOMOBİL SATIŞI ETKEN

Sigortacılar, otomobil pazarındaki daralmaya da değinerek, “Otomobil satışlarındaki azalma sigorta pazarını daralttı. Yeni araç satışı olmadığı zaman sigorta satamıyorsunuz. Bu şartlarda da mevcut poliçeleri yenilemek zorunda kalıyorsunuz” dediler.

TRAFİK VAR, KASKO NEDEN YAPTIRAYIM?

Sigortacılar, tüketicilerin, ‘Nasıl olsa trafik sigortası yaptırıyorum kasko sigortasına neden ayrıca para ödeyeyim’ diyerek, kasko yaptırmadıklarını belirterek, trafik sigortası ile kasko sigortasının tamamen birbirinden farklı sigortalar olduğunu söylüyor. Sigortacılar, farkı ise şöyle özetliyor: “Trafik sigortası, bir kaza anında karşı tarafa verilecek vefat, sakatlık gibi bedeni zararlar ile belirli limitler dahilinde maddi zararları karşılar. Kasko sigortası ise kişinin kendi aracına gelecek, yanma, çalınma, çarpma, afet zararı gibi zararları karşılar.”

Kaskolu araç azaldı

 

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