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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Emre ESER
08.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Karbon ayak izini bilmiyoruz

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Karbon ayak izini bilmiyoruz

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın insan hayatı üzerindeki etkisi her geçen gün daha da önem kazanıyor.

Sera gazlarının ve karbon salınımının artması yaşadığımız kentler için de afet riskini yükseltiyor. Karbon salınımı ve iklim değişikliği hakkında farkındalığı ölçmek için Bilgi Üniversitesi Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ayşe Uyduranoğlu tarafından Türkiye’de bir saha araştırması yapıldı. Yapılan çalışmaya göre Türkiye’de işsizliğin ardından en önemli ikinci sorunun iklim değişikliği olarak görüldüğünü söyleyen Uyduranoğlu, “Çevreye verdiğimiz zararın en önemli göstergelerinden biri olan karbon ayak izinden Türkiye pek haberdar değil. 12 farklı şehirde 714 kişi ile yaptığımız araştırmaya göre katılımcıların yüzde 86.6’sı daha önce karbon ayak izini hiç duymamış. Bu konuda farkındalığı artırmamız gerekiyor” dedi.

ÜLKELER KENDİNE HARCASIN

Küresel ısınmanın yarattığı negatif etkileri ortadan kaldırmak için çok sayıda ülke tarafından uygulanmaya başlanan karbon vergisine olan bakış açısını ölçmek için yola çıktıklarını belirten Uyduranoğlu, “Türkiye Toplumunun Ulusal ve Uluslararası Karbon Vergisine Verdiği Destek ve Vergi Gelirlerinin Harcamasına İlişkin Tercihleri Çalışması’na göre Türkiye’deki katılımcıların yüzde 87’lik kesimi küresel ısınmayı büyük bir sorun olarak görüyor. Katılımcıların yüzde 88.3’ü de iklim değişikliğinden haberdar. Ancak dünya genelinde karbon vergisinin yaygınlaşması durumunda bile Türkiye’de de bu verginin uygulanmasına olan bakış açısı çok olumlu değil. Katılımcıların yüzde 35’i bu vergiye destek vermeyeceğini ifade ederken yüzde 31’lik kesim desteklediğini belirtiyor. Türkiye’de olası karbon vergisinin nereye harcanması sorusuna verilen yanıtın büyük bölümünü oluşturan yüzde 25’lik kesim yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi ve temiz enerji projelerinin geliştirilmesi cevabını verdi. Katılımcıların ağırlıklı görüşü toplanacak karbon vergisinin her ülkenin kendi bütçesine aktarılması oldu” dedi.

YEŞİL ETİKETİ ŞART KOŞABİLİRLER

KÜRESEL sıcaklık artışının önüne geçilemediği takdirde kısa dönemde Türkiye gibi ülkelerin çok daha büyük zararlarla karşı karşıya kalacağını belirten Doç. Dr. Ayşe Uyduranoğlu, “Türkiye bu konuda acil önlem alıp eylem planlarını yürürlüğe sokması gereken ülkelerin başında geliyor. İklim değişikliğinin etkileri hep konuşuluyor ama bundan sonraki süreçte üretim zinciri büyük zarar görecek. Tarımsal faaliyetler uzun süre aksamaya başlayacak. Üretim aşamasında uygulanan yöntemlerin ve kullanılan zararlı maddelerin tüketici tarafında etkisi daha da ön plana çıkacak. Dünya Ticaret Örgütü “Yeşil Etiket” olmayan ürünleri küresel ticarete sokmayabilir.Konu toplantılarda tartışılmaya başlandı. Bir ülke iklime ve çevreye ne kadar az zarar veriyorsa o kadar fazla ihracat yapacak. Türkiye’nin de bu konuda ilk adımı atam ülkelerden biri olmalı” dedi.

KARBON AYAK İZİ NEDİR?

KARBON ayak izi, her insanın ulaşım, ısınma, enerji tüketimi veya satın aldığı her türlü ürün neticesinde atmosfere yayılmasına neden olduğu karbon miktarını anlatmak üzere kullanılan bir terimdir.

 

 

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