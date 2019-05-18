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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
18.05.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

Kapıda kalmamak için dikkat: Doluluk yüzde 80'i aştı!

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Kapıda kalmamak için dikkat: Doluluk yüzde 80'i aştı!

RAMAZAN Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından yaklaşık 145 kilometrelik sahil bandı ve 30 binin üzerinde yatak kapasitesi bulunan Kuzey Ege’de oteller dolmaya başladı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi’ne kadar ki sahil şeridinde otellerin doluluk oranı yüzde 80'i buldu.

Kuzey Ege’nin turizm cennetleri Çanakkale’nin Bozcaada ve Gökçeada ilçesinden başlayan, Edremit Körfezinden Ayvalık’ın Altınova Mahallesi’ne kadar olan bölgede, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı. Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi’ne kadar olan 145 kilometrelik sahil şeridinde bulunan tesislerde 30 binin üzerinde, Bozcaada’da 7 bin, Gökçeada’da ise 10 bine yakın yatak kapasitesi yer alıyor. Fiyatlar ise 150 ile 750 TL arasından değişiyor.

Konaklama tesisleri de hazırlıklarını tamamlarken, turizmciler, tatilcilerden sıkıntı yaşamamaları için mutlaka rezervasyon yaptırmalarını istedi. Tatilcilerin, Kazdağları'nın eşsiz doğal güzellikleriyle, Egenin mavi sularının keyfini sürmek için, Kuzey Ege'ye yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

’KAPIDA KALMAYIN’

Kuzey Ege'nin, son yıllarda turizmde sürekli yükselen bir grafik yakaladığını belirten Edremit Otelciler, Kahveciler ve Gazinocular Odası Başkanı Mustafa Aydoğan, bayram tatilinden Edremit Körfezi’nde yoğunluk yaşanacağını ifade ederek, Bölgemize gelen tatilciler, konaklama tesislerinde sorun yamamak için mutlaka rezervasyonlarını yaptırsınlar dedi.

’REZERVASYONLAR ŞU AN YÜZDE 80'E ULAŞTI’

Ramazan Bayramı için rezervasyonların yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydeden turizmci Yahya Yavuz ise konaklama tesislerinde yüzde 100 doluluk oranının yakalanacağını belirterek, "Özellikle bayram rezervasyonları yoğun bir şekilde devam ediyor. Seçimlerin tekrarlanacak olması bayram rezervasyonlarını bir nebze olsa da düşürdü. Seçim çalışmalarına katılacak olanlar tatil planlarını iptal etti. Ama yine de Ramazan Bayramı'nda 4-5 günlük süre içerisinde Edremit Körfezi'nde yüzde yüz yoğunluğa ulaşılır" diye konuştu.

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