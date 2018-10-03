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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.10.2018 - 19:59, Son Güncelleme:

Kalkınma Bankası'nı yeniden yapılandıran teklif komisyonda kabul edildi

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Kalkınma Bankası'nı yeniden yapılandıran teklif komisyonda kabul edildi

Emeklilik hakkı kazanan Banka personelinin emekli ikramiyelerine yüzde 30 ila yüzde 50 arasında teşvik verilecek.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Teklife göre, Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılacak.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketinde, 1 Ocak 2021'den itibaren İş Kanunu'na tabi olmayan personel çalışamayacak.

Bankanın yeniden yapılanma sürecinde, İş Kanunu'na tabi çalışmak istemeyen personel yürürlük tarihinden itibaren yapılacak ilk Genel Kurul tarihini takip eden 90 gün içinde Bankaya bildirimde bulunacak.

Söz konusu personel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bir kamu kurumunda göreve başlatılıncaya kadar Bankanın ihtiyaç duyduğu uygun işlerde görevlendirilecek. Bu personel, Banka Yönetim Kurulu kararlarına istinaden 30 Eylül 2020'ye kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirilen personelin Bankada herhangi bir statüde tekrar istihdamı mümkün olmayacak.

Bankaca isimleri bildirilen personelin atama teklifleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'a göre kura usulüyle gerçekleştirilecek.

Personelin nakledileceği kadro ve pozisyonlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına atama tekliflerinin yapıldığı tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılacak.

Atama işlemi yapılan personele ilişkin bilgiler ve bu bilgilerdeki değişiklikler en geç 15 gün içinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirilecek. Bu fıkra kapsamında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, gerekli bilgi ve belgeleri istemeye, araştırma ve inceleme yapmaya, uygulamayı yönlendirmeye ilgisine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Banka yetkili olacak.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanun'un Geçici 2'nci maddesi kapsamında istihdam edilen personelden, bu madde uyarınca nakledileceklere kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeyecek ve kıdem tazminatına esas hizmet süreleri emekli ikramiyesi veya iş sonu tazminatının hesabında sayılacak.

İş Kanunu'na tabi çalışmak istemeyen personelin, Bankada çalışmaya devam ettirildikleri sürece mevcut statüleri ve unvanlarına ilişkin sosyal ve özlük haklarıyla istihdamlarına devam edilecek. Bu kapsamdaki personel ile devlet memurları için uygulanan yıllık artış oranları emsal alınmak suretiyle sözleşme yapılacak.

Banka personelinden emeklilik hakkını kazananlardan 180 gün içinde emeklilik başvurusunda bulunanların emekli ikramiyeleri, kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yaş haddinden emekliliğine 1 yıldan daha az süre kalanlar hariç olmak üzere, yaş haddinden emekliliğine en fazla 3 yıl kalanlar için yüzde 30, yaş haddinden emekliliğine 3 yıldan fazla, 5 yıldan az kalanlar için yüzde 40, yaş haddinden emekliliğine 5 yıl ve daha fazla kalanlar için yüzde 50 fazla ödenecek.

Yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek kanun hükümlerini cumhurbaşkanı yürütecek.

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