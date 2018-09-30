Japonlara sigortacılığı öğretecek
Sompo Japan Sigorta Genel Müdürü Recai Dalaş, şirketin Türkiye’deki başarısından dolayı oto sigortalarının dünyadaki diğer şirketlerine örnek olduğunu söyledi.
Sompo Japan Sigorta, 28-30 Eylül tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlediği Acenteler Toplantısı’nda konuşan Dalaş, hem sigorta sektörüne hem de şirketin pazardaki konumuna yönelik açıklamalarda bulundu. Recai Dalaş, Sompo International’ın, yeni bir ticari platform oluşturduğunu ve platformun Sompo Holding’in uluslararası işlerinin entegrasyonunu kolaylaştırmak amacıyla kurulduğunu belirterek, “Ayrıca bu platform dışında oto sigortalarında fiyat tarifesi yapma konusunda da bir komite oluşturuldu. Amaç, şirket olarak bu konuda birikimimizi dünyadaki Sompo International’ın diğer sigorta şirketlerine de aktarmak. Bu paylaşım önümüzdeki günlerde başlayacak. Bizim Türkiye’deki bu konudaki deneyimimizi başta Japonya olmak üzere grubun diğer şirketlerine de aktaracağız” dedi.
Sompo Japan Sigorta’yı sektörün en hızlı büyüyen ve en kârlı şirketi olarak tanımlayan Recai Dalaş, “İkisini bir arada yapmak önemli. Hem kârlı olup hem hızlı büyüyen şirket olmanın dünyada bile örneği az. Biz son iki yıldır yüzde 40 sermaye kârlılığı olan bir şirketiz” şeklinde konuştu. Dalaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’deki bu başarımız grubun dikkatini çekiyor ve diğer ülkelerdeki yatırımlara da örnek olmasını istiyor. Bunun için de özellikle motor sigortalarındaki tecrübelerimizi Sompo Japan’ın dünyadaki tüm yatırımlarına aktarmamızı istediler. Başta kasko olmak üzere oto sigortalarında nasıl fiyat tarifesi yapılır, bu fiyatlamadan nasıl kar edilir; konularını Sompo International’ın dünyadaki sigorta yatırımlarına anlatacağız. Bir anlamda Türkiye’den dünyaya know-how ihracı yapacağız.”
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