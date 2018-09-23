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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
23.09.2018 - 15:40, Son Güncelleme:

Japonlar seçti! Çalışmalar hızlandı

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Japonlar seçti! Çalışmalar hızlandı

BURSA Büyükşehir Belediyesi, geçen sene Japon Seyahat Acentaları Birliğinin (JATA) Avrupada görülebilecek 30 bölgeden biri olarak gösterdiği Gölyazı’nın hak ettiği değere kavuşması için altyapı ve üstyapı çalışmalarını hızlandırdı.

Yaklaşık 2700 yıl öncesine ait kalıntıların bulunduğu Bursa’nın ve Türkiye’nin en önemli turistik bölgelerinden biri olan Gölyazı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla hak ettiği değere kavuşuyor. Bölgenin en büyük sıkıntısı olan otopark meselesini 2500 araçlık alan oluşturarak çözen Büyükşehir Belediyesi, altyapı ve üstyapı çalışmalarını da ara vermeden sürdürüyor.

"GÖLYAZI ÖZELLİKLİ BİR YER

Japonlar seçti Çalışmalar hızlandı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay ve Gölyazı Mahalle Muhtarı İbrahim Şahin ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Göreve geldikten kısa bir süre sonra Gölyazı’da bir hamle başlattıklarını belirten Başkan Aktaş, 2019 Mart ayında altyapı ve üstyapı çalışmalarını bitirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Birkaç sene içerisinde değişim ve dönüşüm etkilerinin ziyadesiyle görüleceğini dile getiren Başkan Aktaş, "Her mahallemiz değerli ama Gölyazı çok özellikli bir yerdir. Uluabat Gölü, zengin tür çeşitliliğine sahip olan bir gölümüzdür. Önemli bir sulak alan olması nedeniyle ülkemizde koruma altına alınan 12 Ramsar alanından bir tanesidir. Yabancı turistler de bu konuya son yıllarda ciddi ilgi göstermeye başladı. Tümüyle sit alanı olması sebebiyle belki Kıyı Kenar Kanunu’na göre imarla alakalı problemler var ama inşallah bununla alakalı çalışmamızı kısa süre içerisinde sonuçlandıracağız. Biz burada hareketli ve ekonomik anlamda çok fazla istifadenin olduğu ortamı oluşturmak istiyoruz" dedi.

Japonlar seçti Çalışmalar hızlandı

HEDEF: MART 2019

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bütün altyapı ve üstyapı çalışmalarını hayata geçirdiklerini aktaran Başkan Aktaş, Gölyazının cazibesini artırmak, yaşamı daha nitelikli hale getirmek amacıyla altyapıdan cadde ve sokak düzenlemelerine kadar birçok çalışmanın gerçekleştirildiğini anlattı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Aktaş, "Öncelikle Cumhuriyet Caddesi üzerinden başlayarak zemin Kilise alanına kadar mikrogranüllü parke taşı ile kaplanıyor. Ada çevresinde zemin kotu yükseltilerek gölün yükselmesi sonucunda yolun kapanmasının önüne geçilecek şekilde zemin düzenlemesi yapılıyor. Ayrıca ada içerisinde bulunan yollarda ve sokaklarda yapılan alt yapı çalışmaları sonucunda üst kaplaması olmayan bölümlerde zemin kaplama imalatları yapılacak. Ada çevresi, içerisi ve Cumhuriyet Caddesindeki zemin düzenleme imalatlarının tamamlanmasından sonra Gölyazı ada meydan düzenleme işi yapılacak. Tüm bunları 2019 Mart ayına kadar tamamlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

"KONUŞMUYORUZ, İCRAAT YAPIYORUZ"

Tüm çalışmaların 5 milyon TL’ye mal olacağını söyleyen Başkan Aktaş, BUSKİ’nin de Gölyazı’da 7 milyon TLlik 6200 metre terfi hattı, 2615 metre koruge hattı ve 3 adet terfi merkezi yapımı gerçekleştirildiği ifade etti. Aktaş, ayrıca 2 milyon 100 bin TLlik 7200 metre şebeke, 1500 metre isale hattı ve 1000 metreküplük su deposu yapımı gerçekleştirildiğini anlattı. Başkan Aktaş, "Bizler konuşmuyoruz, icraat yapıyoruz. Bursa’nın tüm değerlerinin ortaya çıkmasını arzu ediyoruz. Birkaç yıl sonra Gölyazı çok daha hareketli ve ekonomik anlamda üst düzey günlere şahit olacak. Bunun heyecanını hep birlikte yaşayacağız" dedi.

 

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