İthal soğan piyasaya girmeye başladı
İlk ithal soğanlar piyasaya girdi. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan “İthalatın ilk olarak Azerbaycan üzerinden yapıldığı söyleniyor. Ancak Azerbaycan’da da fiyatlar çok düşük değil” dedi.
Tavşan, şu an için depolarda bulunan soğanın azalmaya başladığını belirtirken, “Buna karşın ithal soğan da giriş yapmaya başladı. Dolayısıyla fiyatlarda bir denge söz konusu olacak. Ancak Azerbaycan soğanı deniliyor. Azerbaycan’da fiyatlar o kadar düşük değil. Soğan ihracı başlayınca orada da 1200 dolar seviyesinden 1800 dolara çıkıldı. Şu anda da gelen ürün 2-2.5 TL üzerinden Türkiye’ye giriş yapabiliyor. Bu durumda da yine içeride 3-3.5 liranın altına satılamaz” dedi.
RUSYA DA GÜNDEMDE
Azerbaycan soğanına göre Türk soğanının daha lezzetli olduğunu kaydeden Tavşan, “Önümüzdeki dönemde ise Rusya’dan ithalat yapılabileceği belirtiliyor. Rusya’nın soğanının piyasaya dahil olmasıyla birlikte ise dengeler değişebilir. Ona göre yeniden bakmak gerekir” ifadelerini kullandı. Kuru soğan ithalatında yüzde 49.5 olan gümrük vergisi şubat sonuna kadar sıfırlanmıştı. Karar 2018 yılında kuru soğanın fiyatının yüzde 184 artmasının ardından alınmıştı. Karar öncesinde kuru soğan ithalatında gümrük vergisi, Bosna Hersek için sıfır, Singapur için yüzde 30.9, diğer ülkeler için yüzde 49.5 şeklinde uygulanıyordu. Sezonun kötü geçmesi ve rekolte kaybının da etkisiyle soğanın kilogram fiyatı haziran ayında 7 lirayı bulmuştu. Kasım ayında fiyatların 5TL’yi geçmesi stok tartışmalarını da beraberinde getirmiş ve Türkiye’deki soğan üretiminin yüzde 20’sini yapan Polatlı’da bazı depolara baskın düzenlenmişti.
TÜKETİM DÜŞEBİLİR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Kasım’da 48. Muhtarlar Toplantısı’nda yaptığı konuşmada “Stok yapıyorlar, aldığımız ihbarlarla depoları basacağız” demişti. Erdoğan, soğanın hastalık nedeniyle depoda çürüdüğü için fiyatının arttığı yönündeki açıklamalara da “Hastalıktan çürüdü diyorlar, siz çürüttünüz depoda” yanıtını vermişti.
Ziraat Mühendisleri Odası’nın çalışmasına göre, 2017 yılında 2.1 milyon ton kuru soğan üretimi varken, 2018 yılında soğan ekim alanı 480 bin dekara, üretim de 1,9 milyon tona düştü. Türkiye’de kuru soğanın yıllık kişi başına tüketim ortalaması 22 kilogramken, 2018 sonu itibariyle bu rakamın 16-17 kilograma indiği tahmin ediliyor.
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