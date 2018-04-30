İstanbul mega yatlara ev sahipliği yapıyor

İstanbul’u yat turizminde önemli bir destinasyon haline getiren Ataköy Marina Mega Yat Limanı, sadece Türk karasularındaki tekneler için değil, aynı zamanda tüm Karadeniz ve Akdeniz havzasındaki tekne sahipleri için de çok özel bir adres olma özelliğine sahip.

Ataköy Marina Mega Yat Limanı, turist sayısı itibarıyla dünyada ilk 10 ülke arasında yer alan ancak en çok para kazandıran turizm türlerinden biri olan yat turizminde potansiyelinin yüzde 10’unu bile değerlendiremeyen Türkiye’nin bu alanda önemli bir gelir elde etmesine katkı sağlayacak.

RAKAMLARLA YAT TURİZMİ

Dünyanın önemli yat bağlama bölgelerinden Akdeniz’de, 1.499 marinada yaklaşık 536 bin 500 tekne kapasitesi bulunuyor.

4 bin 668 km kıyı uzunluğu olan Fransa 370 marinada, 180 bin bağlama kapasitesi ile ilk sırada yer alırken, 8 bin km kıyı uzunluğu olan İtalya 500 marinada 170 bin, 4 bin 964 km kıyı uzunluğu olan İspanya 360 marinada 130 bin bağlama kapasitesi ile diğer sıraları izliyor. 8 bin 333 km kıyı uzunluğuna sahip Türkiye ise 75 marinada 18 bin 422 bağlama kapasitesi ile 4. sırada yer alıyor.

Türkiye, 2000 kişiye 1 tekne ile Kişi Başına Düşen Tekne Sayısı açısından denize sahili olmayan Avusturya ve İsviçre gibi ülkelerin bile çok gerisinde kalıyor.

Dünyada yat siparişlerine bakıldığında yüksek gelir grubunun verdiği mega yat siparişlerinde hızlı bir yükseliş göze çarpıyor. 25 metre üstü yatlar Megayat/Süperyat, 90 metre üstündekiler ise Gigayat/Terayat olarak tanımlanıyor.