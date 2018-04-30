İstanbul mega yatlara ev sahipliği yapıyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Ekonomi
30.04.2018 - 09:34, Son Güncelleme:

İstanbul mega yatlara ev sahipliği yapıyor

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İstanbul mega yatlara ev sahipliği yapıyor

Türkiye’de, 25 metreden 100 metreye kadar uzunluktaki 232 mega yata aynı anda ev sahipliği yapma kapasitesine sahip ilk mega yat limanı olan Ataköy Marina Mega Yat Limanı’nda, Nisan ayı içinde çoğunluğu yabancı bandıralı mega yatlar konakladı.

İstanbul’u yat turizminde önemli bir destinasyon haline getiren Ataköy Marina Mega Yat Limanı, sadece Türk karasularındaki tekneler için değil, aynı zamanda tüm Karadeniz ve Akdeniz havzasındaki tekne sahipleri için de çok özel bir adres olma özelliğine sahip.

Ataköy Marina Mega Yat Limanı, turist sayısı itibarıyla dünyada ilk 10 ülke arasında yer alan ancak en çok para kazandıran turizm türlerinden biri olan yat turizminde potansiyelinin yüzde 10’unu bile değerlendiremeyen Türkiye’nin bu alanda önemli bir gelir elde etmesine katkı sağlayacak.

 RAKAMLARLA YAT TURİZMİ

Dünyanın önemli yat bağlama bölgelerinden Akdeniz’de, 1.499 marinada yaklaşık 536 bin 500 tekne kapasitesi bulunuyor.

4 bin 668 km kıyı uzunluğu olan Fransa 370 marinada, 180 bin bağlama kapasitesi ile ilk sırada yer alırken, 8 bin km kıyı uzunluğu olan İtalya 500 marinada 170 bin, 4 bin 964 km kıyı uzunluğu olan İspanya 360 marinada 130 bin bağlama kapasitesi ile diğer sıraları izliyor.  8 bin 333 km kıyı uzunluğuna sahip Türkiye ise 75 marinada 18 bin 422 bağlama kapasitesi ile 4. sırada yer alıyor. 

Türkiye, 2000 kişiye 1 tekne ile Kişi Başına Düşen Tekne Sayısı açısından denize sahili olmayan Avusturya ve İsviçre gibi ülkelerin bile çok gerisinde kalıyor.

 Dünyada yat siparişlerine bakıldığında yüksek gelir grubunun verdiği mega yat siparişlerinde hızlı bir yükseliş göze çarpıyor. 25 metre üstü yatlar Megayat/Süperyat, 90 metre üstündekiler ise Gigayat/Terayat olarak tanımlanıyor.

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