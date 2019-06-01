İşçi sayısını iki katına çıkardılar, Siparişe yetişemiyorlar... Geleni geri çeviriyorlar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİşçi sayısını iki katına çıkardılar, Siparişe yetişemiyorlar... Geleni geri çeviriyorlar
GeriEkonomi İşçi sayısını iki katına çıkardılar, Siparişe yetişemiyorlar... Geleni geri çeviriyorlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
01.06.2019 - 14:36, Son Güncelleme:

İşçi sayısını iki katına çıkardılar, Siparişe yetişemiyorlar... Geleni geri çeviriyorlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İşçi sayısını iki katına çıkardılar, Siparişe yetişemiyorlar... Geleni geri çeviriyorlar

AB tarafından tescillenen ilk Türk ürünü "Antep baklavası"nı Ramazan Bayramı'nda misafirlerine ikram etmek isteyenler, kentteki baklavacılarda yoğunluğa neden oldu. Türkiye'nin yanı sıra başta Orta Doğu olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden gelen talebi karşılamak isteyen Gaziantepli baklavacılar, mesailerini 24 saat esasına göre şekillendirirken işçi sayılarını da iki katına çıkardı. Taleplere karşılık veremeyen ustalar, siparişleri yetiştirmek amacıyla iki gündür yeni sipariş almıyor.

Ramazan Bayramı'nda misafirlerine Antep baklavası ikram etmek isteyenler, Gaziantep'teki üretim tesislerinde yoğunluğa neden oldu.

Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü "Antep baklavası"nın üretildiği tesislerde bayram hazırlıkları hummalı şekilde sürüyor. Türkiye'nin dört bir yanından ve başta Orta Doğu olmak üzere dünyanın hemen her yerinden sipariş alan Gaziantepli baklavacılar, siparişleri yetiştirebilmek için çalışma şartlarında değişikliğe gitti.

İşçi sayısını iki katına çıkardılar, Siparişe yetişemiyorlar... Geleni geri çeviriyorlar
Binbir emekle üretilen baklavaların Ramazan Bayramı sofralarında yerini alması için çalışma sürelerini 24 saat esasına göre şekillendiren ustalar, işletmelerdeki personel sayısını da iki katına çıkardı.
İşçi sayısını iki katına çıkardılar, Siparişe yetişemiyorlar... Geleni geri çeviriyorlar
Taleplere karşılık veremeyen ustalar, Ramazan Bayramı için alınan siparişleri yetiştirmek amacıyla iki günden bu yana yeni sipariş kabul etmiyor.
İşçi sayısını iki katına çıkardılar, Siparişe yetişemiyorlar... Geleni geri çeviriyorlar
Gaziantepli baklavacı Levent Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın son günlerinde yoğun taleple karşılaştıklarını söyledi.
İşçi sayısını iki katına çıkardılar, Siparişe yetişemiyorlar... Geleni geri çeviriyorlar
Her yıl olduğu gibi bu yıl da baklava için gelen siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını anlatan Aktaş, "Çok şükür, Antep baklavası her geçen gün daha fazla tanınıp biliniyor. Damaklarda bizim ürünlerimiz farklı yer edinmiş durumda. O yüzden her geçen gün talep artışı yaşanıyor." diye konuştu.
İşçi sayısını iki katına çıkardılar, Siparişe yetişemiyorlar... Geleni geri çeviriyorlar
Talepleri karşılayabilmek adına kapasitelerinin tümünü kullandıklarını dile getiren Aktaş, şöyle devam etti:
"Şu anda mesai saati diye bir kavramımız yok. 24 saat çalışıyoruz. Ekstra eleman alımı yaptık. Daha önce baklavacılık yapmış arkadaşlarımızı bayram nedeniyle bünyemize kattık. 
İşçi sayısını iki katına çıkardılar, Siparişe yetişemiyorlar... Geleni geri çeviriyorlar
Bu şekilde talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Şu an sadece biz değil, tüm imalathaneler yoğun şekilde çalışıyor. Şu ara Gaziantep'te günlük 50 tona yakın baklava üretimi yapılıyordur. Yapılan baklavaları da kargo vasıtasıyla Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Normalde de zaten Gaziantep'te 15-20 ton arasında baklava üretimimiz gerçekleşiyor."
İşçi sayısını iki katına çıkardılar, Siparişe yetişemiyorlar... Geleni geri çeviriyorlar
"DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA GÖNDEREBİLİYORUZ"

Kentte faaliyet gösteren baklavacılardan Burhan Çağdaş da Türkiye'nin dört bir yanından sipariş aldıklarını söyledi.

İşçi sayısını iki katına çıkardılar, Siparişe yetişemiyorlar... Geleni geri çeviriyorlar
Önceki yıllarda sadece Gaziantep'e yakın yerlere giden baklavanın artık ulaşmadığı yerin kalmadığına dikkati çeken Çağdaş, "Birkaç yıl öncesine kadar Türkiye'nin sayılı illerine, ardından da 81 iline paket göndermeye başladık ama şimdilerde ünümüz sınırları aştı ve dünyanın dört bir yanına baklava gönderebiliyoruz. Bu konuda da başı Orta Doğu coğrafyası çekiyor." ifadelerini kullandı.
İşçi sayısını iki katına çıkardılar, Siparişe yetişemiyorlar... Geleni geri çeviriyorlar

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
En zorlu koşullarda durmuyor... Sadece ABD'de var dendi! Türkler de üretti
Bakan Turhan: Tüm önlemlerimizi aldık
Son dakika... THY bilet iade değişikliğini 8 Haziran'a kadar uzattı
Son dakika... İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda yoğunluk