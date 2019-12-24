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Ekonomi
AA
24.12.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

İran'dan polyester elyaf ve ambalaj filmi ithalatında korunma önlemleri

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İran'dan polyester elyaf ve ambalaj filmi ithalatında korunma önlemleri

İran menşeli polyester elyaf ve ambalaj filmi ithalatında korunma önlemi soruşturması açılacak.

Ticaret Bakanlığının "İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, 2013 yılından itibaren yürürlükte olan ve 20 Eylül 2020'de sona erecek İran menşeli polyester elyafın ithalatında uygulanan korunma önleminin uzatılması için yerli üreticilerin yaptığı başvuruya ilişkin işlemler ile soruşturma usul ve esaslarını kapsıyor.

Buna göre, başvuru sonrası yapılan ön inceleme sonuçları İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulunca değerlendirildi. Değerlendirme sonucu, söz konusu eşyanın ithalatında uygulanan korunma önleminin uzatılmasına yönelik soruşturma açılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Ayrıca, yayımlanan bir diğer korunma önlemi tebliğine göre de 2013 yılından itibaren yürürlükte olan ve 1 Temmuz 2020'de sona erecek İran menşeli ambalaj (BOPP) filminin ithalatında uygulanan korunma önleminin uzatılması için de yerli üreticilerin başvurusu üzerine Kurul tarafından soruşturma açılması kararlaştırıldı.

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