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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.12.2018 - 14:32, Son Güncelleme:

İnternetten alışveriş yapanlara çok önemli uyarı: Paranızı kaptırabilirsiniz...

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İnternetten alışveriş yapanlara çok önemli uyarı: Paranızı kaptırabilirsiniz...

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz: "Tüketici, ucuzluk adına parasını dolandırıcılara kaptırmamalıdır. Bilinçli tüketici her zaman kaliteli, uygun fiyat ve yerli malı arayışı içinde olmalıdır. Ucuzluk adına aldatılan tüketici, hem maldan hem de parasından olmaktadır" açıklamasında bulundu.

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, internet alışverişi sonrası yaşanabilecek mağduriyetlere karşı tüketicileri bilinçli olmaları konusunda uyardı.

Yılmaz, dernek binasında düzenlediği toplantıda, derneklerine son günlerde yapılan başvurularla, internet üzerinden yapılan alışverişler sonucu oluşan ciddi mağduriyetlerin ortaya çıktığını tespit ettiklerini söyledi.

Bu tür alışverişlerde tüketici mağduriyetlerinin devam ettiğini dile getiren Yılmaz, bu mağduriyetlerin giderilmesi için tüketicinin bilinçlenmesi ve ciddi bir denetimin yapılması gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, derneğe başvuran tüketicilere, siparişlerine karşılık farklı ürünlerin gönderildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Derneğimize başvuran mağdurlarımızdan biri, iki çift ayakkabı istemiş, kendisine bir çift ayakkabı, bir de tek ayakkabı gönderilmiştir. İkinci tüketici de uyku apnesi cihazı istemiş, kendisine gözenekli bir çift naylon ürün gönderilmiştir. Üçüncü tüketicimiz ise hırka siparişi vermiş, kendisine de bir
paket tuz ve su ısıtıcısı gönderilmiştir. Güvenli olmayan ve resmen tüketiciyi dolandırmak için satış yapan sitelere ve kişilere karşı caydırıcı cezalar uygulanmalıdır. Bu tür satıcılara kesinlikle meydan verilmemelidir."

"AKLA YATMAYAN FİYAT İÇİN RİSKE GİRİLMEMELİ"

Tüketicilerin de özellikle kurumsal sitelerden alışveriş yapması gerektiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:
"Tüketici, ucuzluk adına parasını dolandırıcılara kaptırmamalıdır. Bilinçli tüketici her zaman kaliteli, uygun fiyat ve yerli malı arayışı içinde olmalıdır. Ucuzluk adına aldatılan tüketici, hem maldan hem de parasından olmaktadır. Bu nedenle fiyat konusunda mutlaka araştırma yapmalı aklına yatmayan fiyat için riske girmemelidir. İnternet alışverişlerinde, adrese gelen mal ve hizmet, talep edilen olsa dahi tüketicinin 14 gün içerisinde cayma hakkı olduğunu asla unutmamalıdır. Mağduriyetin giderilmesinin en önemli yolu, cayma hakkını kullanmaktan geçer."

 

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