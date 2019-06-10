İki turizm grubu arasında satın alma teklifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİki turizm grubu arasında satın alma teklifi
GeriEkonomi İki turizm grubu arasında satın alma teklifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
10.06.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

İki turizm grubu arasında satın alma teklifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İki turizm grubu arasında satın alma teklifi

Hong Kong merkezli Fosun Tourism Group, dünyanın en eski tur operatörü Thomas Cook Group’un, tur operatörlüğü alanında faaliyet gösteren alt kuruluşunu satın almak için ön teklif yaptı.

Sky News'de yer alan habere göre, Fosun'un teklifi, Avrupa Birliği havacılık kurallarına uygun olmadığı için Cook'un havacılık sektöründeki faaliyetlerini kapsamayacak.

Haberde, Fosun'un olası bir teklif için JP Morgan ile çalıştığı belirtildi.

Thomas Cook'tan gelen yazılı açıklamada, "Yapılan ön teklifin resmi bir teklife dönüşüp dönüşmeyeceği konusunda bir kesinlik yok; ancak, yönetim kurulumuz, diğer stratejik seçeneklerimizle birlikte, hissedarlarımızın karını artırmak için her teklifi değerlendiriyor" denildi.

Sky News haberinde, Fosun Yönetim Kurulu Başkanı Guangchang Guo'nun yüzde 18.7 hisse ile Thomas Cook'un en büyük hissedarı olduğu ve Thomas Cook'un Fosun Tourism'in ana şirketi Fosun International ile bir ortak iştiraki olduğu da belirtildi.

Thomas Cook'un 2019 yılının ilk yarısında zararı, 2018 yılındaki 215 milyon sterlinden, 1.4 milyar sterline yükselirken, firmanın karı aynı dönemde yüzde 6 azalarak 3 milyar sterline geriledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
ABD, Çin ekonomisini etkileyemedi
121 milyar dolarlık şirket doğuyor
FT - AB anlaşmasız Brexit durumu için şirketleri uyaracak
Mnuchin: Trump Huawei konusunda yumuşayabilir