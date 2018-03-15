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Hükümetten son dakika şeker hamlesi

Turan YILMAZ/ANKARA
15.03.2018 - 19:08 | Son Güncelleme:

MUHALEFETİN hedefi olan ve kamuoyunda da büyük yankı uyandıran şeker fabrikalarının özelleştirilmesi tartışmasıyla ilgili hükümette son dakika hamlesi geldi.

son dakika

Hükümetten son dakika şeker hamlesiNişasta bazlı şeker (NŞB) kotası yüzde 10’dan yüzde 5’e çekilirken, özelleştirilecek fabrikalarda üretim eksikliği olması halinde bu kotalar da Türkiye Şeker Fabrikaları’na devredilecek. AK Parti, Meclis’te görüşmeleri süren torba tasarıyla hayata geçirilecek bu değişiklikler için iki ayrı önerge hazırladı.

Tasarının 47 ve 49. maddelerinde değişiklik içeren bu önergelerden ilkiyle, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da geçen hafta Türk-İş’i ziyaretinde açıkladığı NŞB kotasının yüzde 10’dan yüzde 5’e çekilmesi sağlanacak. İkinci önergeyle de, şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle şeker üretiminin azalacağı yönünde muhalefetten gelen eleştirilere yönelik, özelleştirilecek fabrikalarda üretim eksikliği yaşanması halinde bunların şeker kotalarının Türkiye Şeker Fabrikaları’na devredilmesi öngörülüyor.

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Etiketler: gazetehaberleri , şeker fabrikası , özelleştirme
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