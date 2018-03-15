Hükümetten son dakika şeker hamlesi

Nişasta bazlı şeker (NŞB) kotası yüzde 10’dan yüzde 5’e çekilirken, özelleştirilecek fabrikalarda üretim eksikliği olması halinde bu kotalar da Türkiye Şeker Fabrikaları’na devredilecek. AK Parti, Meclis’te görüşmeleri süren torba tasarıyla hayata geçirilecek bu değişiklikler için iki ayrı önerge hazırladı.

Tasarının 47 ve 49. maddelerinde değişiklik içeren bu önergelerden ilkiyle, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da geçen hafta Türk-İş’i ziyaretinde açıkladığı NŞB kotasının yüzde 10’dan yüzde 5’e çekilmesi sağlanacak. İkinci önergeyle de, şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle şeker üretiminin azalacağı yönünde muhalefetten gelen eleştirilere yönelik, özelleştirilecek fabrikalarda üretim eksikliği yaşanması halinde bunların şeker kotalarının Türkiye Şeker Fabrikaları’na devredilmesi öngörülüyor.

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