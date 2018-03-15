CHP'den şeker iddiası: Şeker özelleşmesinde hükümetin kafası karışık

Ağbaba koordinasyonunda kurulan CHP şeker komisyonu, fabrika ziyaretlerinin yirmincisini Elazığ Şeker'e yaptı. Fabrika önündeki basın açıklamasına İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti temsilcileri, Şeker İş Sendikası Başkanı İsa Gök, STK temsilcileri ile işçi ve üreticiler katıldı.

Ağbaba, Ankara'daki koltuk ittifakına karşın milletin Alpullu’dan Elazığ’a kadar vatan, şeker, ekmek ittifakı kurduğunu söyledi. "Biz vatan için, Türkiye’nin çıkarları için her türlü siyasi görüşle yan yana durmaktan büyük onur duyuyoruz. Özelleştirilen 14 fabrika bin 575 köyden pancar alıyor. 47 bin 750 çiftçi bu köylerde pancar üretiyor. Eğer bu fabrikalar kapatılırsa bin 575 köy boşalacak ”diyen Ağbaba özetle şöyle konuştu:

'ŞEKERİ SAVUNMAK VATANI SAVUNMAKTIR'

"Şekeri savunmak vatanı savunmaktır. Anadolu insanının sağlığına zararlı üç şey var: Biri nişasta bazlı şeker (NBŞ), diğeri iliklerimize kadar sömürüyor ABD, diğeri de herkesin bildiği gibi AKP.

NBŞ'nin yüzde 90’nını Amerikalı Cargill üretiyor. Fabrikaların özelleştirilmesi talebi de bu firmadan, Amerika'dan geldi. Fabrikaların satılması Amerika’ya teslim olmaktır. Tekeli 280 milyon dolara yandaşlarına sattılar. Onlar da 3 milyar dolara Amerika şirketine sattı. Türk çiftçisinin yıllarca emek verdiği tekel Teksaslı bir firmaya ait. Amerika’nın ekonomi bakanı olsa ancak bu kadar Amerika’ya hizmet edebilirdi. Ey Trump diyorlar. Yakında Trump, AKP Genel Başkanı Erdoğan’a üstün hizmet belgesi verirse şaşırmamak gerekir.

'HÜKÜMETİN KAFASI KARIŞIK'

Hükümetin kafası karışık. Cumhurbaşkanının jöleli başdanışmanı ‘Cumhurbaşkanı şeker özelleştirilmesi kararını geri alabilir’ diyor. Ertesi gün hükümet sözcüsü ‘yok öyle bir şey’ diyor. Tarım bakanı ‘biz bu fabrikalardan bir kaçını alabiliriz’ diyor. Bir gün sonra başbakan onu tekzip ediyor. Hükümetin kafası karışık. AKP içinde de bu işin doğru olmadığını bilen çok sayıda insan var.

'ŞEKER FABRİKASI AÇAN TÜM SİYASETÇİLERİ RAHMETLE ANIYORUZ'

Osmanlı tokatı diyorlardı, Osmanlı tokatından vazgeçtik. Şimdi çiftçiye, Türk milletine Amerikan tokadı vurmak istiyorlar. Bu tokadı yemeyeceğiz, onlara teslim olmayacağız. Bu fabrikaların kurulmasını sağlayan başta Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan, Turgut Özal, Bülent Ecevit’i rahmetle anıyoruz. Hepsinin siyasi görüşü farklı ama hepsini birleştiren şeker fabrikaları oldu. Bu saydığım siyasetçilerin hepsi şeker fabrikasını kurmuştur."