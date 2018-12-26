Hayvancılık yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği
Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası projeleri kapsamında hayvancılık yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği verilecek.
RESMİ Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, yeni ağıl yapımı ve tadilat işlerini içeren inşaat, damızlık hayvan alımı ile makine ve ekipman alımı konuları destekleme kapsamında bulunuyor.
Bu kapsamda işletmesi bir yıldır aktif olan yetiştiricilere, büyükbaş için en az 10 en çok 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 en çok 200 baş kapasiteli inşaat, damızlık alımı ile makine ve ekipman alımı konularında yüzde 50 hibe desteği sağlanacak. Hibe desteği 2019 ile 2023 arasında geçerli olacak.
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