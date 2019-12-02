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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.12.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Hatay'da maydanoz hasadı başlad

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Hatay'da maydanoz hasadı başlad

Arsuz Tarım ve Orman Müdürü Serkan Yılmaz "Bu yıl bölgemizde yağmurların geç gelmesinden kaynaklı üretici sorun yaşamaktadır. Umut ediyoruz ki ikinci hasatta maydanoz üreticiyi sevindirecek" dedi.

Türkiye'nin maydanoz üretiminin yaklaşık yüzde 55'inin gerçekleştiği Hatay'da, beklenen yağışların olmaması nedeniyle hasat sıkıntılı başladı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışların olmaması nedeniyle üreticiler, binbir emekle ektikleri maydanoz için ekstra harcama yapmak zorunda kaldı.

Ürünlerinin yetişmesi için sulama sistemi kuran üreticiler, ilk ürünlerini toplamaya başladı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen mevsimlik tarım işçileri tarafından toplan an maydanoz, temizlenip bağ yapılarak satışa hazır hale getiriliyor.
Tarlada 100 bağı 7 lira olan maydanoz, tezgahlarda 100 bağı 20 liradan satılıyor.

Arsuz Tarım ve Orman Müdürü Serkan Yılmaz da maydanozun kent için önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Yaklaşık 40 bin dekar alanda maydanoz yetiştirildiğini ifade eden Yılmaz, ürünlerin iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da ihraç edildiğini kaydetti.
Önemli bir gelir kapısı olan maydanoz üreticisinin bu yıl yağışların olmaması nedeniyle biraz sıkıntı yaşadığını dile getiren Yılmaz, "Bu yıl bölgemizde yağmurların geç gelmesinden kaynaklı üretici sorun yaşamaktadır. Doğu'da kar yağışları başladı. Umut ediyoruz ki ikinci hasatta maydanoz üreticiyi sevindirecek." diye konuştu.

YAKLAŞIK 4 BİN AİLE MAYDANOZDAN GEÇİMİNİ SAĞLIYOR

Yılmaz, 4 bin ailenin geçimini sağladığı maydanozun ikinci hasadına ocak ayında başlanacağını belirtti.
Yaklaşık bin 500 dönüm tarlasında maydanoz üretimi yapan Özer Gökpınar, bu yıl yağışların beklenen zamanda gerçekleşmemesi nedeniyle sulama sistemi kurmak zorunda kaldıklarını vurguladı.

Maliyetlerinin artması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarına işaret eden Gökpınar, "Bu sene yağmur yağmadı. Bu şekilde giderse sezonu zararla kapatabiliriz. İç piyasada zaten yazlık maydanoz devam ediyor. Buradakiler kışlık maydanoz. Tüketim sağlanmayınca mecbur tarlada tutmak zorunda kalıyoruz. Bunların da sulanması gerekiyor. Sulamazsanız sararır. Yağmurlama sistemiyle bunun önlemini almaya çalışıyoruz. Bunun da maliyeti yüksek." ifadesini kullandı.
Gökpınar, toplanan maydanozun iç piyasanın yanı sıra Rusya, Romanya ve Bulgaristan'a da gönderdiklerini kaydetti.

Çiftçilerden Semir Duymaz da bir türlü bekledikleri yağmurun gelmediğini belirtti.

Üreticilerin tarlasına sulama sistemi kurmak zorunda kaldığını ifade eden Duymaz, ikinci hasada kadar yağmurun yağmasını umut ettiklerini söyledi.

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