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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
22.12.2018 - 12:29, Son Güncelleme:

Hamsi kavağa çıktı: 20 TL!

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Hamsi kavağa çıktı: 20 TL!

Karadeniz’de hamsi son günlerde neredeyse çıkmıyor. Balıkçılar, geçen hafta tuttukları balıkların yarısını bile tutamadıklarını ifade ettiler. Durum böyle olunca da hamsi fiyatları tam iki katı artarak tezgahlarda kilosu 20 TL’den satılmaya başlandı.

ORDU-Fatsalı balıkçılar balık fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle işlerinde gözle görülür düşüklük yaşadıklarını söylediler. Havaların sert gitmesinden dolayı hamsinin az çıktığını söyleyen balıkçı Yusuf Aktaş, “Hamsi fiyatları tezgahlarda tavan yaptı. Deyim yerindeyse kavağa çıktı diyebiliriz. Ben fiyatların ileri ki günlerde düşeceğine inanıyorum. En çok hamsi satıyorduk fakat fiyatı 20 TL olunca tezgahımızda en ucuz balık olan istavriti satmaya başladık. Hamsi tezgahımızın gülü ama bu ara biraz dikenli” dedi. 

Hamsinin 20 liraya çıktığını belirten balıkçı Zafer Çubuk, “Vatandaşlarımız hamsiyi 10 TL’den alırken pahalı buluyordu. Şimdi ise 20 TL’den satıyoruz. Ben satıcı olarak memnunum. İnşallah daha da artar da hamsinin değerini daha iyi anlar vatandaşımız. 10 TL’ye beğenmiyorlardı, şimdi ise 20 TL daha lezzetli olur diye düşünüyorum. Bizleri devamlı eleştiriyorlardı pahalı balık satıyorsunuz diye ama şimdi 20 TL olunca değerimizi daha iyi anlayacaklardır. Hamsi eğer denizden çıkmazsa bu fiyatların daha da artacağını söyleyebilirim. En çok istavrit ve mezgit balığını satıyoruz. Denizden hangi balık o gün çıkarsa tezgahın en ucu balığı o oluyor” diye konuştu.

Hamsinin az çıkmasında havaların çok büyük rol oynadığını söyleyen balıkçı Selahattin Babiloğlu ise “Hamsi artık günlük bizlere sürpriz yapabilir. Bir çıkıyor bir çıkmıyor. Az çıkınca da ister istemez fiyatlara yansıyor. Hamsi satılmayınca işlerimizde istediğimiz gibi olmuyor. Vatandaşlara pahalı geliyor 20 TL ve birçoğu bu fiyatlara alamıyorlar. Millet ucuz balık ne ise o gün tezgâhlarda onu alıyor artık. Çinekop ve barbun balıklarına da zam geldi. En ucuz balık ise istavrit” şeklinde konuştu.

Sofrasında haftanın 3 günü hamsi götürdüğünü söyleyen Yılmaz Dere isimli vatandaş, “Fiyatların bu denli yüksek olması enteresandır. Hamsi Karadeniz’in olmazsa olmazı bir deniz ürünüdür. Hava şartların etkisini olduğunu biliyoruz. Hamsi gerçekten bugünlerde pahalı” ifadelerini kullandı.
Tezgahlarda balık fiyatları ise şöyle: Hamsi 20, istavrit 10, barbun 20, çinekop 25 ve mezgit 15 lira.

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