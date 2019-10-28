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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.10.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

Hamsi fiyatları düşüşte

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Hamsi fiyatları düşüşte

Bartın'ın Amasra ilçesinde denize açılan balıkçılar bol miktarda hamsi yakaladı. Amasrada geçen hafta 15 liradan satılan hamsinin kilosu 7,5 liraya düştü.

Amasra2da denize açılan balıkçılar kasa kasa hamsi ile döndü. Karadeniz'de bol tutulmaya başlamasıyla geçen hafta 15 liradan satılan hamsi bugünden itibaren tezgahlarda 7,5 liradan satılmaya başlandı. Hamisinin fiyatının düşmesinin ardından satışlar arttı. Balıkçı tezgahlarında palamudun olmaması dikkat çekerken, levrek kilosu 30 lira, uskumru kilosu 15 lira, mezgit kilosu 15 liradan satışa sunuldu.

Amasra balıkçılık yapan aynı zamanda tezgahta balık satan Hayri Yılmaz, "Bu sene hamsi iyi ki var. Garibanın da yiyeceği denizden çıkmasa bu sene kimse balık yiyemezdi. Mezgiti 30-35 lira, istavriti 25-30 yerdik, palamut zaten çıkmıyor. Yani hamsi olmasa kimse balık yiyemezdi. Şu anda 1 kilo hamsi 7,5 lira. Vatandaş bunu alınca evinde 4 kişi doyuyor. Bu yıl hamsi yeni yeni çıkmaya başladı. Ama havalar soğumaya başladığı andan itibaren 10 liranın üzerinde satılır. Şu anda Karadeniz'de hiçbir yerde hamsi yok. Sadece Zonguldak ile Amasra arasında var. Bu da 3-4 gün sürer, sonra biter diye düşünüyorum. Ama bu balığı arayacağız yakında çünkü, orta su balık avcılara var. Bunlara önlem almaları lazım. Eğer önlem alınmazsa seneye de balık göremeyiz" dedi.

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