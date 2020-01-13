Halcilerden sebze karnesi

Buna göre, patatesin haldeki ortalama fiyatı 2 lira 30 kuruş olurken, soğanda bu rakam 2.23 TL’de kaldı. Federasyonun çalışmasına göre, kuru soğan ve patateste zirve nisan ayında görüldü. Ocakta 2.71 TL olan patatesin kilosu, şubatta 3.29 TL’ye çıktı. Martta 3.56 TL olduktan sonra, nisanda ise 4.29 TL seviyesi görüldü. Mayısta ise hızlı bir geri çekilme oldu ve patatesin kilosu 2.86 TL’ye indi. Aralık ayına gelindiğinde ise patatesin kilosu 1.34 TL’ye kadar geriledi. Kuru soğan ise ocak ayında halde, 3.54 TL’den alınıp satılırken, nisan ayında 4.55 TL’ye çıktı. Mayıs ayında ise kuru soğanın fiyatı 2 lira 11 kuruşa indi. Eylül ayında kuru soğanın fiyatı 0.83 TL olurken, aralık ayına gelindiğinde bu rakam 1.55 TL oldu.

KAPYA BİBER 12 lira

Biber fiyatları içinse, Antalya genelindeki toptancı hal fiyatları toplandı. Burada da sivri biberin yıllık ortalamasının 4.69 TL olduğu görülürken, sivri biber mart ayında 10.67 TL’yi aştı. Kapya biberin kilogram fiyatı ise nisan ayında 12.69 TL olurken, haziran ayında toptan fiyatı 2.30 TL oldu. Kapya biberin aralık ayı fiyatı 4.41 TL, yıllık fiyat ortalaması da 6.45 TL oldu. Ocak ayında 9.29 TL olan köy biberin, 2019 yılı ortalama fiyatı ise 4.97 TL oldu.

DOMATESİN ORTALAMASI 2.49 TL

Domatesin 2019 yılı ortalama fiyatı 2.49 TL, salatanınki 2.34 TL, patlıcanın 3.43 TL, kabağınki ise 2.48 TL oldu. Yazlık sebzeler olarak bilinen bu ürünlerin 2019 yılı aralık ayı toptan satış fiyatları ise, domateste 2.82 TL, salatalıkta 2.41 TL, patlıcanda 2.69 TL, kabakta 2.05 TL olarak grafiklere yansıdı.

90 MİLYONLUK HESAP

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, ürünlerin yıllık grafiklerinin günlük tartışmalar ötesinde trendleri göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi. Sebze, meyve üretiminde en önemli unsurun her zaman için hava şartları olduğunu söyleyen Tavşan, “Biz şu anda 82 milyonluk bir ülkeyiz. Ama aylık 5 milyondan fazla misafir ağırlıyoruz. Bunların bir kısmı turist, bir kısmı ise mülteciler. Dolayısıyla aylık 90 milyonu doyuruyoruz. Bunu planlamak lazım. Planlama yapmadan çıkılacak her yol tesadüflere çıkar. Biz ise tesadüflere bırakamayız” dedi.