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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
10.06.2019 - 09:18, Son Güncelleme:

FT - AB anlaşmasız Brexit durumu için şirketleri uyaracak

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FT - AB anlaşmasız Brexit durumu için şirketleri uyaracak

Avrupa Birliği (AB), anlaşmasız Brexit durumunda herhangi bir yardım beklememeleri konusunda, AB içindeki şirketleri uyarmaya hazırlanıyor.

Financial Times gazetesinin, konuya ilişkin olarak hazırlanan bir belgeye dayandırdığı haberine göre AB, birlik genelindeki şirketleri Brexit’in gerçekleşmesi için 31 Ekim’e kadar tanınan ekstra zamanı bu olasılığa hazırlanmak için kullanmaları yönünde uyaracak.

Habere göre AB Komisyonu’nun, ABD üyesi ülkelerin temsilcileri ile geçen hafta düzenlenen basına kapalı toplantısında, Birleşik Krallık’ta Muhafazakar Parti liderliği için yaşanan yarışta öne çıkan isimler çerçevesinde yaklaşıldığında, "anlaşmasız bir Brexit" olasılığının arttığına dikkat çekildi.

Birleşik Krallık’ta Muhafazakar Parti liderliği için yarışta öne çıkanların, anlaşmasız bir Brexit taraftarı olan isimler olduğuna dikkat çekiliyor.

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