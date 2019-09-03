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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
03.09.2019 - 12:14, Son Güncelleme:

Fındık fiyatları düşüşe geçti

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Fındık fiyatları düşüşe geçti

Giresun'da kabuklu tombul fındığın fiyatı düşmeye devam ediyor. Haftaya 15 liranın üzerinde başlayan fındık fiyatı 14.30 ila 15 lira aralığına kadar geriledi.

Fındık fiyatını kalitesinin belirlediğini kaydeden fındık tüccarı Hüseyin Kahraman, “Fındık şuan serbest piyasada 14.30 ila 15 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Fiyatını belirleyen ise kalitesidir. Şuan fındık fiyatı şudur diyemeyiz. Fındığa bakıyoruz randımanına göre, kuruluğına göre içerisindeki çatlak ve çürüğe göre fiyat veriliyor. Bu fiyatlar ise 14.30 ila 15 lira arasında değişiyor. En kaliteli ve kurumuş fındığı 15 liradan alabiliyoruz” dedi.

Serbest piyasada fındık fiyatının düşmesini değerlendiren Sezgin Kumaş ise “Serbest piyasada dün 15 liranın üzerinde fındık alınırken bugün 14.30 lira seviyesine düştü. Bunun bir çok nedenleri vardır. Mesela gurbetçilerin fındığını satmaya başlaması, okul ihtiyaçları için üreticilerin yoğun olarak pazara fındık indirmesi var. Bunların dışında en önemlisi ise bizim atış yaptığımız daha büyük firmaların parasal olarak dönüş yapmamalarıdır. Fındık alıcıları temkinli yaklaşıyor. TMO’nun piyasadan yoğun fındık alışı yapması halinde ve gurbetçilerin dönüşünün ardından fiyatlar biraz yükselebilir diye düşünüyorum” diye konuştu. 

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