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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
İHA
24.12.2018 - 16:35, Son Güncelleme:

Fatih Karaca'ya ‘Değer’ ödülü

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Fatih Karaca'ya ‘Değer’ ödülü

Türkiye’nin kültür ve değerleriyle üretip dünyaya açılan 19 Türk markası, Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni’nde ödüllerini aldı. Karaca da ödül verilen 19 Türk markası arasında yer aldı. Karaca Grup CEO’su Fatih Karaca “Bu ödüle layık görülmekten büyük gurur duyduk. Yerli ve milli bir marka olarak yurt dışında da ülkemizi başarıyla temsil ettiğimize inanıyoruz. Gelecek yıllarda başta Avrupa olmak üzere markamızın adını daha fazla duyuracağız. Bu yöndeki çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz” dedi.

DEĞER Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni, Türkiye’ye değer katan markalara dikkat çekmek, köklerimizden vazgeçmeden üretimi ve büyümeyi teşvik etmek amacıyla Esma Sultan Yalısı’nda düzenlendi. Zirvede toplam 19 marka ödül aldı.

Zirve kapsamında ödül alan markalar, sadece Türkiye için değil uluslararası pazar için de üreterek dünyaya yayılan ve cirolarının en az yüzde 10’unu uluslararası pazardan elde eden firmalar arasından seçildi. Karaca da bu kriterler çevresinde ödüle layık görülen markalar arasında yer aldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati’nin de katıldığı törende Karaca Grup CEO’su Fatih Karaca ödülünü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın elinden aldı.

“TÜRK MARKASI OLUP GLOBAL ARENADA GÖĞSÜMÜZÜ GEREREK ‘BİZ DE VARIZ’ DİYEBİLMEK ONUR VERİCİ”

Fatih Karaca Değer Zirvesi ile ilgili; “Türkiye’nin artık uluslararası alanda rekabet edebilecek çok sayıda markası var. Tasarımından üretim kalitesine çok sayıda sektörde farkını ortaya koyan işlere imza atan şirketler var. Artık zaman yüzümüzü dışarıya da dönme ve ülkemize milli servet katkısı sağlama zamanıdır. Biz de Karaca olarak Avrupa’da daha da büyümeyi, Amerika’da mağaza açabilmeyi hedefliyoruz. Türk markası olup global arenada göğsümüzü gererek biz de varız diyebilmek onur verici” dedi.

Değer Zirvesi; “Bir ülkenin gücü ve büyüklüğü, kültürüyle birlikte dünyaya açılarak, dünyaya mal olan milli markalarıyla oluşur” felsefesiyle hayata geçirildi. Projenin amacı ise; Türkiye’ye değer katan markalardan ilham alarak ve köklerimizden vazgeçmeden üretimi ve büyümeyi teşvik etmek.

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