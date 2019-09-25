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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
25.09.2019 - 09:55, Son Güncelleme:

Evde yapıyor! 5 farklı ülkeye ihraç ediyor

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Evde yapıyor! 5 farklı ülkeye ihraç ediyor

Ev hanımı Sibel İnanlı, kendi ürettiği ayakkabıları 5 farklı ülkeye gönderiyor. En çok sosyal medya hesapları üzerinden sipariş alan İnanlı, siparişlere yetişemiyor.

Bahçelievler Yenibosna’da yaşayan iki çocuk annesi Sibel İnanlı, 12 yıldır kendi evinde ördüğü ayakkabıları 5 ülkeye ihraç ediyor. İnanlı, yaptığı örgü ayakkabıları satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Bahçelievler Yenibosna’da yaşayan 2 çocuk annesi 35 yaşındaki Sibel İnanlı, 12 yıl önce evde hobi olarak örgü ayakkabı üretmeye karar verdi. İlk olarak hobi ile başlayan daha sonra ise el becerisi ile işinde profesyonelleşen İnanlı, şık ve zarif dantel ayakkabıları önce komşularına ve yakın çevresine yaptı. Kısa süre içerisinde ilgi gören ayakkabı tarzlarını sosyal medyaya taşıdı. İnanlı, sosyal medyada kendi elleri ile ürettiği ayakkabıları büyük ilgi görünce seri üretime geçmeye karar verdi.

Evde yapıyor 5 farklı ülkeye ihraç ediyor
Spor ayakkabı, terlik, babet, bot ayakkabı gibi ürünler üreten İnanlı, tüm bunları tığ işi tekniğiyle yapıyor. Evde oturmak yerine ayakkabı dikerek aile bütçesine katkı sağlayan Sibel İnanlı, kendi temin ettiği aletlerle ürettiği örgü ayakkabılarını 5 ülkeye ihracat ediyor. Bir ayakkabı dikiminin üç gününü aldığını anlatan İnanlı, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır sayesinde sesini duyurduğunu ifade etti. İnanlı’nın tek hayali ise belediye nezdinde küçücük bir dükkan ve bu dükkanda ayakkabı üretiminin devamını sağlamak. Ayrıca bu alana ilgi duyan kişilere ders vermek istediğini söyledi.

“KORE, FRANSA, HOLLANDA, İSVİÇRE VE KAZAKİSTAN’DAN SİPARİŞ ALDIM”

Seri üretim olmadığı için kişiye özel yaptığını söyleyen Sibel İnanlı, “12 yıldır örgü işiyle uğraşıyorum. İlk başta içi keçe dışı deri olan ev babetleriyle başladım ve örgü botlar ördüm. İnternette yurt dışından el emeklerine çok fazla rağbet var. Sipariş aldıkça yapıyorum. Seri üretim olmadığı için kişiye özel yapıyorum. Bir ayakkabı yapımı üç günümü alıyor. Birine yaptım çok memnun kaldı, oda diğer arkadaşına tavsiye etti ve bu şekilde yurt dışından da sipariş almaya başladım. Kore, Fransa, Hollanda, İsviçre ve Kazakistan’dan sipariş aldım. Bir ayakkabının temeli ve ilmeği çok önemlidir. İnternet üzerinden temelini anlatmam imkansız. Evde bire bir ders verdim. Bunların içinde öğretmen ve ev hanımları da var. İlkokul mezunuyum. Ben çok okumak istedim ama babam okutmadı” dedi.

Evde yapıyor 5 farklı ülkeye ihraç ediyor
“BELEDİYE BAŞKANIMIZ VESİLE OLDU”

Ürettiği ayakkabıları Türkiye’ye ve yurt dışına ihraç ettiğini anlatan İnanlı, “Ayakkabı yapmaya hobi olarak başladım. Şimdi Türkiye’de yurt dışına ihraç ediyorum. Eşime destek olmak istiyorum. Evimi de süpürüyorum, temizliğimi de yapıyorum ama bunları yaparken de üretiyorum. Üretmek dünyanın en güzel şeyi olmalı. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır festival düzenledi ve ben bu sayede sesimi duyurabildim. Tükendim dediğim anda el emeği festivali benim karşıma çıktı. Herkes benim ayakkabı yaptığımı artık biliyor. Emekçi olduğumu biliyor. Buna Belediye başkanımız vesile oldu. Belediye nezdinde küçücük bir dükkan istiyorum. Üretmek ve ders vermek istiyorum” diye konuştu.

“EŞİM SAYESİNDE KENDİ EL EMEĞİMİ KEŞFETTİM”

Bir ayakkabının üç gününü aldığını ifade eden Sibel İnanlı, “Ayakkabıyı bire bir tabana örüyorum. 30 derecede makinede yıkanıyor. Asla renk değiştirmez. Tüylenmez ve koku yapmaz. Makineye atarken iç kısmını çıkarıyorsunuz. Hazır ayakkabıyı ne kadar giyebiliyoruz. Bir veya bir buçuk yıl, örgü ayakkabıyı da net bu kadar yıl giyebiliyoruz. Delgeç makinesiyle delip ilmeklerimi çıkarıyorum. Ayakkabı numarası 20’den 46 numaraya kadar yapabiliyorum. Bot, babet, spor ayakkabı ve terlik yaptım ve bu beni çok mutlu ediyor. Instagram üzerinden sipariş alıyorum. Güney Kore’ye spor ayakkabı siparişi göndermiştim. Müşterim seminere gittiği zaman giyinmiş. Başka biri beğenip sipariş istedi. Eşim çok destek oluyor, onun sayesinde kendi el emeğimi keşfettim” şeklinde konuştu.

“UZUN YOLA GİTTİĞİMİZ ZAMAN ÖRGÜ AYAKKABILARI GİYİNİYORUZ”

Ayak problemi olduğunu anlatan müşteri Birsen Oruç ise, “Ayak problemim var. Her hazır ayakkabıyı rahat giyinemiyorum. Sibel’in yaptığı ayakkabılar ayağımı o kadar rahat ettirdi ki, artık eşime de ondan yaptırıyorum. Özellikle uzun yola gittiğimiz zaman örgü ayakkabıları giyiniyoruz. Komşuyuz, yaptığı zaman gördüm denemek istedim. Benim arkadaşlarımda görünce çok beğendiler, onlar da sipariş verdiler. Bugünde tesadüf siparişimi almaya geldim. Eşimin sürekli ayakta kalan biri ve ayakkabıdan rahatsız olduğu için terlik giyerdi. Şimdi ise Sibel’in örgü ayakkabılarını giyiniyor. Hem hava alıyor, ayağı da terletmiyor” ifadelerinde bulundu.

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