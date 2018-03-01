Ev sahipleri için vergi zamanı

BU yıl da ev sahipleri için elde ettikleri kira gelirlerini beyan dönemi başladı. 1 Mart tarihinden itibaren ev sahipleri elde ettikleri kira gelirlerini 26 Mart akşamına kadar beyan edecekler. Elde edilen kira gelirleri için istisna sınırı 3 bin 900 lira. Yıllık elde edilen kira geliri 3 bin 900 liranın üstündeyse elde edilen gelir için beyanname verilecek. Bu yıl götürü gider indirimi de yüzde 15 olacak. Geçmiş yıllarda götürü gider indirimi yüzde 25’ti. Geçen yıl yapılan yasa değişikliği ile götürü gider indirimi yüzde 15’e düşürüldü. Bu yıl verilecek vergide yüzde 15’lik oran geçerli olacak. Yani ev sahipleri bu yıl daha fazla vergi ödemek zorunda kalacak.

3 BİN 900 TL SINIRI

2017 yılında elde edilen kira gelirleri için istisna sınırı 3 bin 900 lira. 2017 yılında evini aylık 320 liraya kiralayan bir ev sahibi yıllık olarak 3 bin 840 lira gelir etmişse bu gelir sınırın altında kaldığı için beyanname vermesine gerek olmayacak. Mesela bir başka ev sahibi de evini aylık 600 liraya kiraya verdiyse yıllık olarak elde ettiği gelir 7 bin 200 lira olacak. Bu gelir yıllık istisna tutarı 3 bin 900 liranın üstünde olduğu için beyanname verilmesi gerekecek. Vergi istisna tutarı düşüldükten sonra kalan kısım için ödenecek. Bir konuta birden fazla kişi ortaksa bu konuttan elde edilen kira gelirlerinin vergilendirilmesinde her bir ortak için 3 bin 900 liralık istisna ayrı ayrı uygulanacak. Miras bir ev kalmışsa ve paylaşılmamışsa da her bir mirasçı istisnadan ayrı ayrı yararlanabilecek.

Kira gelirleri beyan ederken bazı giderler indirilebiliyor. Ev için yapılan harcamalar gerçek gider yöntemi ile gösterilebiliyor. Ancak faturaların 5 yıl boyunca saklanması gerekiyor. Götürü gider indirimi ise elde edilen kira üzerinden belli bir oranın indirilmesi modeline dayanıyor. Geçmiş yıllarda elde edilen kira gelirlerinden yüzde 25 oranında götürü gider indirimi düşülebiliyordu. Ancak geçen yıl yapılan yasa değişikliği ile götürü gider indirimi yüzde 15’e indirildi. Evini 500 liraya kiraya veren bir ev sahibi yıllık 6 bin lira kira geliri elde etmişse önce 3 bin 900 liralık istisna düşülüyor. Eğer yüzde 25’lik götürü gider indirimi kalsaydı mükellef ödeyeceği vergiden 525 lira düşebilecekti. Ödeyeceği vergi de 236 lira olacaktı. Ancak oran artık yüzde 15 olduğu için ödenecek vergiden 315 lira düşülebilecek ve ödenecek vergi 268 lira olacak. 32 lira daha fazla vergi ödenmiş olacak. Maliye bu değişiklikten dolayı yaklaşık bir milyar liralık ek gelir bekliyor.

EMSAL KİRA BEDELİNE DİKKAT

KİRA bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde emsal kira bedeli esas alınabilecek. Bina için kira takdiri yapılmamışsa kira bedeli emlak vergisi değerinin yüzde 5’i olarak uygulanıyor. Evini arkadaşının kullanımına vermiş bir kişi kira geliri elde etmediği halde emsal kira bedelini ödemek zorunda kalabilecek. Emlak vergisi değeri 350 bin lira olan bir apartman dairesi için emsal kira bedeli 17 bin 500 lira olacak. Bu bedel üzerinden beyanname verilmesi gerekecek. Ancak çocuklara, anne ve babaya ya da kardeşlere verilmişse emsal kira bedeli uygulanmayacak.