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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU/ANKARA
30.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Ette her şey sil baştan

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Ette her şey sil baştan

ETİN anayasası olarak kabul edilen Türk Gıda Kodeksi et, hazırlanmış et karışımları ve et ürünleri tebliği baştan sona yenilendi. Tebliğle pastırmanın tuz oranından, kasaplarda satılabilecek köfteye, birçok alanda değişiklik öngörülüyor.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tebliğiyle, kasap, market gibi perakende işletmelerde köfte üretiminde günlük 10 kilogram olan miktar kısıtlaması kaldırıldı. Artık pişmemiş köfte ve tantuni, Kilis tava, kağıt kebabı gibi yöresel ürünler günlük olarak üretilip satışa sunulabilecek. Bugüne kadar sadece hindi kıymasına izin verilirken, artık tavuk kıyması da üretilebilecek. Halen dönerin raf ömrü pişirilme süresi dahil en fazla 24 saat iken yeni düzenlemeyle pişirme işlemi başladıktan sonra dönerlerdeki raf ömrü 12 saatle sınırlı olacak.

TAVUK DÖNERİN YAĞI

Tavuk dönerdeki yağ oranı yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıkarılabilecek. Bir diğer düzenleme ise, kurutulmuş jambon ve pastırmada yapıldı. Artık pastırma ve kurutulmuş jambondaki tuz oranı yüzde 7 yerine yüzde 10 uygulanabilecek. Kanatlılarda, etin kemiklerden ayrılmasından sonra, üzerinde et bulunan kemiklerden çiğ etin, kas lifi yapısında kayba veya değişikliğe yol açan mekanik bir işlemle ayrılması sonucu elde edilen ürüne mekanik ayrılmış et (MAKE) deniyor ve dünyadaki en ekonomik et türü olarak biliniyor. Yapılan tebliğ değişikliğiyle et ürünlerinde MAKE’nin kullanılmasının da yolu açıldı. MAKE, sadece ısıl işlem görmüş kanatlı emülsifiye et ürünlerinin (salam-sosis gibi) üretiminde kullanılabilecek. Etiketlerde MAKE kullanıldığı ise belirtilecek. Ayrıca salam-sosis gibi emülsifiye et ürünlerinde baş eti de kullanılabilecek. Bu durumda ürün etiketinde “Baş eti içerir” ifadesi ürün adıyla aynı yüzde ve adının en az üçte ikisi büyüklüğünde bulunacak.

Tebliğle, mergez tanımı da yapıldı. Sucuk gibi kıymayla yapılan ama görünüşü sosis gibi ince olan bir et ürünü olan mergez üretilebilecek. Buna göre, büyükbaş veya küçükbaş hayvan karkas etlerinin ve yağlarının kıyılarak baharat ile iyice yoğrulduktan sonra doğal kılıflara doldurulması ile elde edilen kürlenmemiş hazırlanmış et karışımına mergez denilecek.

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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