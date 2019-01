Ette her şey sil baştan

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tebliğiyle, kasap, market gibi perakende işletmelerde köfte üretiminde günlük 10 kilogram olan miktar kısıtlaması kaldırıldı. Artık pişmemiş köfte ve tantuni, Kilis tava, kağıt kebabı gibi yöresel ürünler günlük olarak üretilip satışa sunulabilecek. Bugüne kadar sadece hindi kıymasına izin verilirken, artık tavuk kıyması da üretilebilecek. Halen dönerin raf ömrü pişirilme süresi dahil en fazla 24 saat iken yeni düzenlemeyle pişirme işlemi başladıktan sonra dönerlerdeki raf ömrü 12 saatle sınırlı olacak.

TAVUK DÖNERİN YAĞI

Tavuk dönerdeki yağ oranı yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıkarılabilecek. Bir diğer düzenleme ise, kurutulmuş jambon ve pastırmada yapıldı. Artık pastırma ve kurutulmuş jambondaki tuz oranı yüzde 7 yerine yüzde 10 uygulanabilecek. Kanatlılarda, etin kemiklerden ayrılmasından sonra, üzerinde et bulunan kemiklerden çiğ etin, kas lifi yapısında kayba veya değişikliğe yol açan mekanik bir işlemle ayrılması sonucu elde edilen ürüne mekanik ayrılmış et (MAKE) deniyor ve dünyadaki en ekonomik et türü olarak biliniyor. Yapılan tebliğ değişikliğiyle et ürünlerinde MAKE’nin kullanılmasının da yolu açıldı. MAKE, sadece ısıl işlem görmüş kanatlı emülsifiye et ürünlerinin (salam-sosis gibi) üretiminde kullanılabilecek. Etiketlerde MAKE kullanıldığı ise belirtilecek. Ayrıca salam-sosis gibi emülsifiye et ürünlerinde baş eti de kullanılabilecek. Bu durumda ürün etiketinde “Baş eti içerir” ifadesi ürün adıyla aynı yüzde ve adının en az üçte ikisi büyüklüğünde bulunacak.

Tebliğle, mergez tanımı da yapıldı. Sucuk gibi kıymayla yapılan ama görünüşü sosis gibi ince olan bir et ürünü olan mergez üretilebilecek. Buna göre, büyükbaş veya küçükbaş hayvan karkas etlerinin ve yağlarının kıyılarak baharat ile iyice yoğrulduktan sonra doğal kılıflara doldurulması ile elde edilen kürlenmemiş hazırlanmış et karışımına mergez denilecek.