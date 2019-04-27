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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hülya GÜLER
27.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Erdoğan’ı Davos’ta görmeyi çok isteriz’

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‘Erdoğan’ı Davos’ta görmeyi çok isteriz’

50’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle çok özel bir Davos zirvesinin hazırlıklarına bugünden başlayan Dünya Ekonomik Forumu’nun başkanı Borge Brende, Ankara’da bir günde 4 bakanla birden görüştü. Brende, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Davos’ta görmeyi çok isteriz. Katılmaya karar verirse Türkiye için çok olumlu ve özel bir deneyimi garantiliyoruz” cevabını verdi.

OCAK 2020’de 50. yıldönümü kutlamaları kapsamında çok özel bir ‘Davos Zirvesi’ gerçekleştirmek üzere şimdiden hazırlıklara başlayan Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Başkanı Borge Brende, Türkiye’den güçlü bir katılım için Ankara’da oldukça yoğun bir mesai harcadı. Aynı zamanda ünlü bir siyasetçi olan ve geçmişte Norveç’in Çevre, Ticaret ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini üstlenen Brende, 2 gün süren Türkiye temasları kapsamında Ankara’da bir günde 4 bakanla birden görüştü. Türkiye ziyaretinin ikinci gününde ise TÜSİAD üyeleriyle bir araya gelen Brende’nin bu yoğun mesaisinin arkasında, WEF’in 50. yılına denk gelen Ocak 2020’deki Davos Zirvesine Türkiye’den en üst düzeyde ve güçlü bir katılım sağlayabilmek yatıyor. Daha fazla işbirliği için bizzat kendisinin Türkiye’ye geldiğini söyleyen Brende, “Ankara’da Hazine ve Maliye Bakanı, Ticaret Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Sanayi Bakanı ile görüştüm. Bu görüşmelerde WEF olarak Türkiye ile daha fazla işbirliği imkanlarını ele aldık. Türkiye’nin 50. Kuruluş yıldönümümüzü kutlamaya hazırlandığımız gelecek yılki zirveye daha güçlü bir heyetle katılması bizim için önemli” dedi.

GARANTİ VERİYORUZ

Ankara temaslarının ardından İstanbul’a gelen Brende Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD) üyeleriyle buluştu. TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası’nın moderatörlüğünde ‘Geçiş Sürecinde Küreselleşme: Davos 2019 Temaları ve Sonuçları’ başlığı altında Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin görüşlerini paylaşan Brende Hürriyet’in sorularını yanıtladı. ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2009’daki ‘one minute’ çıkışını ve ‘Daha da Davos’a gelmem’ sözlerini hatırlattığımız Brende, ‘Ankara temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Davos’a davet etme şansını yakalayabildiniz mi?’ şeklindeki sorumuza şu cevabı verdi: “Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman Davos’ta görmeyi istediğimiz, hoş karşılanan bir isim. Özellikle 50. yıldönümümüzde Başkan Erdoğan’ı Davos’ta görmeyi çok isteriz. 50. yıldönümümüz dolayısıyla çok heyecanlıyız. Ocak 2020’de çok özel bir zirveye hazırlanıyoruz. Bu zirvede ele alacağımız, global ekonominin gündeminde olan çok önemli konular var. Eğer Başkan Erdoğan 50. yıldönümümüzde Davos’a katılmaya karar verirse bizler, Türkiye’nin resmi heyeti ve Türk şirketleri için son derece olumlu ve çok özel bir deneyim yaşatacağımızı garantiliyoruz.”

‘Erdoğan’ı Davos’ta görmeyi çok isteriz’

İSTANBUL’DA BÖLGESEL ZİRVE

WEF’in 2012’de İstanbul’da gerçekleştirdiği Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Zirvesi’ni hatırlattığımız Brende, yeni dönemde İstanbul’da tekrar bölgesel bir zirve yapılması konusunda ise şunları söyledi: “Bizim Türkiye’deki ekonomik gelişmeleri yakından takip eden ve Türkiye’de yatırım yapmak isteyen çok sayıda üyemiz var. Ankara’daki görüşmelerimizde masada elbette İstanbul’da yeniden bir bölgesel zirve yapılması konusu da vardı. Bu konuyu ele aldık ancak detaylara girmedik. İlk etapta 50. yıldönümümüz için hazırlandığımız zirveyi tamamlamak ve işbirliğimizi güçlendirmek istiyoruz. Biz her zaman Türkiye’de bir zirve yapılması konusuna açığız.”

TÜM ÜLKELER HİÇ OLMADIĞI KADAR AYNI GEMİDELER

GEÇTİĞİMİZ günlerde WEF’in Ürdün’de düzenlediği Ortadoğu ve kuzey Afrika Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan ile de görüştüğünü hatırlatan Borge Brende, “Emine Erdoğan sıfır atık ile ilgili son derece önemli bir konuşma yaptı. Dünya ülkeleri bugün daha önce hiç olmadıkları kadar aynı gemide, aynı kaderi paylaşır durumdalar. Örneğin Türkiye iyi olursa, Avrupa da iyi olur, Avrupa iyi olursa, Türkiye de iyi olur. O yüzden kazan-kazan anlayışıyla hareket etmeli ve global ekonomik konularda ortak çözümler bulmak zorundayız. Sürdürülebilir bir çevre bunların en başında geliyor” dedi.

SANAYİ 4.0’I YAKALAYIN

ANKARA temaslarında dikkatini çeken bir diğer konunun 4.5 yıllık seçimsiz süreç olduğunu söyleyen Borge Brende, şöyle devam etti: “Bugün hepimizin konuştuğu Sanayi 4.0 devrimi riskler kadar çok önemli fırsatlar sunuyor. 1,2 ve 3. Sanayi devrimlerini kaçırmış ya da yeterince pay alamamış olanlar dahil bu konuda erken davranan her ülke için ciddi fırsatlar söz konusu. Özellikle genç nüfusa sahip Türkiye, girişimciliği gerektiği şekilde desteklerse bu yeni dönemden çok avantajlı çıkabilir.”

2012’DE BUZLAR İFTAR SOFRASINDA ERİMİŞTİ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, 2009 yılındaki Davos Zirvesi’nde İsrail’in o dönemki Devlet Başkanı Şimon Peres ile katıldığı oturumda kendisine cevap hakkı verilmeyince ‘one minute’ diyerek söz almış ve sonra ‘Daha da gelmem Davos’a diyerek bu duruma tepkisini ortaya koymuştu. 10 yılın geride kaldığı bu süreçte Dünya Ekonomik Forumu Kurucu Başkanı Klaus Schwab birçok kez Erdoğan’ı bizzat ziyaret ederek Davos’a davet etti. Ancak Erdoğan o tarihten bu yana Davos’a katılmadı. Borge Brende WEF’in 2012 yılında İstanbul’da gerçekleştirdiği zirve sırasında Hürriyet’e verdiği röportajda, WEF ve Türkiye arasındaki buzların Schwab ve Erdoğan’ın İstanbul’da bir araya geldiği bir iftar yemeğinde eritildiği ve ardından da bu bölgesele zirvenin yapılması kararının verildiği bilgisini paylaşmıştı.

WEF’TEN TÜSİAD İLE ORTAK TEKNOLOJİ ZİRVESİ

WEF Başkanı Borge Brende Türkiye’de bölgesel bir zirveye açık olduklarını belirtirken TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası da iki kurumun birlikte bir teknoloji zirvesi gerçekleştireceklerini söyledi. Kaleağası, “TÜSİAD ve Dünya Ekonomik Forumu olarak her yıl Çin’de yapılan teknoloji zirvesini birlikte Türkiye’de yapmayı gündemimize aldık” dedi.

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