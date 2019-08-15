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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
15.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Enerjide iş garantili yurtdışı eğitimi

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Enerjide iş garantili yurtdışı eğitimi

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, yerlileştirme ve know-how teknolojisini geliştirmek üzere 328 öğrenci yurtdışında eğitime gönderilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının kalifiye insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için Milli Eğitim Bakanlığınca verilen YLSY Bursu ile toplam 328 öğrenci yurtdışında enerji alanında lisansüstü eğitim almaya hak kazanacak.

231’i nükleer enerji, 84’ü maden, 13’ü ise enerji verimliliği ve çevre alanlarında olmak üzere toplam 328 öğrenci ABD, Kanada, Avustralya, Avusturya, Finlandiya, İsveç, Belçika, İngiltere, Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, İspanya, Hollanda, Güney Kore, Japonya, Çin ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu dünya sıralamasında ilk 500’e girmiş üniversitelerde yüksek lisans ve doktora eğitimi görecek.

26 AĞUSTOS SON BAŞVURU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına 23, Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) adına 72, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) adına 65, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü adına 64, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) adına 15, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü (NATEN) adına 5 ve Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) adına 84 öğrenci burs kapsamında eğitim görecek.

Bursiyerler, yurtdışında resmi burslu veya kısmi burslu statüde öğrenim göreceği sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlü olacak. Adaylar, bu yükümlülüklerini, adına öğrenim gördükleri kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili kadrolarında yerine getirecek. Başvurular 26 Ağustos 2019 tarihine kadar yapılabilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, NDK ve TAEK adına eğitim görecek öğrenciler mecburi hizmet yükümlülüklerini kariyer uzmanlığı kadrolarında yerine getirecekler. Yurtdışında yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar kurumlarında Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı, Atom Enerjisi Uzman Yardımcısı ve Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcısı kadrolarına; doktora eğitimini tamamlayanlar ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanı, Atom Enerjisi Uzmanı ve Nükleer Düzenleme Uzmanı kadrolarına atanacak. EÜAŞ, BOREN, NATEN ve MTA adına yurtdışında yüksek lisans ve doktora eğitimi alan öğrenciler ise mecburi hizmet yükümlülüklerini mühendis, kimyager, uzman ve avukat kadrolarına atanarak yerine getirecek. Yurtdışına gönderilecek adayların başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Resmi Burslu Öğrenci Sistemi (REBUS) üzerinden alınmaya başlandı.

 

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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