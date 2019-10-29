En güzel rekabet... İş dünyasında Cumhuriyet’in 96. yıl coşkusu yaşanıyor

İşte Cumhuriyetimizi yücelten o reklâm kampanyaları:

BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ

SOCAR Türkiye: Petkim’in sahibi Socar Türkiye, 3 günde Azerbaycan ve Türkiye’de çekilen reklam filminde Azerbaycan halkının Kurtuluş Savaşı için yaptığı fedakarlıklara dikkat çekiyor ve “Tek millet iki devletiz” ve “Birlikteyiz, güçlüyüz” mesajıyla sona eriyor. Bu yılın en uzun reklamına imza atan Socar Türkiye’nin filmi için 275 oyuncu kullanıldı ve Türk kardeşleriyle yan yana mücadele veren Azerbaycan halkının kardeşliğine işaret edildi.

TATİL DEĞİL BAYRAM

Turkcell: Turkcell‘in “Tatil değil bayram” mesajıyla hazırladığı reklamda Ali Poyrazoğlu etkileyici sesiyle Kurtuluş Savaşı’nın tüm gerçeklerini anlatıyor ve Cumhuriyet’in nasıl fedakarlıklarla kazanıldığını ortaya koyuyor. Turkcell’in aynı hikayeli diğer reklam filminde ise Kurtuluş Savaşı’nın imkansıza inanmak olduğunu, Gazi Süleyman Gülerada’nın sesinden anlatıyor. Turkcell’in reklamı da en beğenilen ve sosyal medyada en çok paylaşılar reklamlar arasında. Filmde 29 Ekim’e neden sahip çıkmamız gerektiği ve neden bayram olarak kutlanması gerektiğine de dikkat çekiliyor.

CUMHURİYET’E İYİ BAK

Yurtbay Seramik: Yurtbay Seramik de bu yıl 29 Ekim reklâm filmiyle dikkat çekenler arasında. Umut dolu bir reklâm hazırlayan şirket Türkiye’nin ve Cumhuriyet’in güzellikleri ile kazanımlarını da vurguluyor. “Cumhuriyet’e iyi bak” sloganıyla çıkan reklam filmiyle Yurtbay Seramik de Cumhuriyet’e sahip çıkıp ilelebet yaşatılması mesajını paylaşıyor.

AYRI GAYRI YOK BİZDE

Sabancı Holding: Sabancı Holding, rap’in son günlerdeki popülerliğini de kullanarak reklâm filminde “Ayrı gayrı yok bizde” mesajını veriyor. Filmde, Türkiye’nin dört bir yanından yaşamları ve yüzleri konu edinen kareler yer alırken Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 96 yıllık mirası olan Cumhuriyet’in birleştirici gücüne vurgu yapılıyor. “Cumhuriyetle birdir bu kalpler” diyen ve müziğinde yer alan 81 kelimeyle Türkiye’nin 81 iline referans verilen reklam sosyal medyada epey önde.

BİRLİKTE GÜZELİZ





FNSS Savunma Sistemleri: Çalışanları ve yöneticilerinin çaldığı enstrümanlarla Mozart’ın ünlü Türk Marşı’nın yorumunu içeren reklam filmiyle öne çıkan şirket “Birlikte güzeliz birlikte Cumhuriyetiz” mesajıyla reklam filmini bitiriyor.

BUGÜN BİZ 95+1’İZ





İGA Istanbul Airport: 1 yıl önce 29 Ekim’de faaliyete başlayan İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi şirket reklâm filminde “Geçmişin izinde, büyük bir vizyonun peşinde, diyerek tam 1 yıl önce çıktıklarına” dikkat çekerek “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 96 yıl önce kurduğu “Cumhuriyet”in birikimiyle, bugün biz 95+1’iz” mesajını paylaştı.

CUMHURİYET HER ŞEY DEMEK





Karaca: Karaca’nın 29 Ekim reklamı üç ayrı kısa video şeklinde kurgulanmış. “Cumhuriyet demek her şey demektir” sloganıyla hazırlanan reklam filmlerinde, Kadınlar Günü, Gençlik ve Spor Bayramı ve Öğretmenler Günü de 29 Ekim’de kutlanarak Cumhuriyet olmasaydı bu günlere ulaşamazdık mesajı verildi.

HARFLERLE CUMHURİYET





Filli Boya: Şirket, Cumhuriyet’in harfleriyle özgürlüğe, demokrasiye ve Mustafa Kemal Atatürk ile Kurtuluş Savaşı’na dikkat çekmeyi başardı.

GÖLGESİ YETER





Bisse Giyim: Şirket, “Bu topraklarda, aynı bayrak altında, özgürce yaşamamızı sağlayan herkese teşekkürü bir borç biliriz” mesajını verdiği reklam filminde “Gölgesi yeter” diyerek bayrağa ve Cumhuriyet’e bağlılığını vurguladı.

ORTAK PAYDAMIZ CUMHURİYET





Sabancı Holding, Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ise, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili yayımladığı kutlama mesajında, Sabancı Topluluğu’nun neredeyse Cumhuriyet ile yaşıt olduğuna dikkat çekti. Sabancı şunları söyledi: “Yıllardır ‘Birlikten Cumhuriyet Doğar’ diyerek sürdürdüğümüz 29 Ekim kutlamalarının temelinde, bizi biz yapan değerlerimiz var. Cumhuriyet, tüm farklılıklarımıza rağmen, ayrıntıların, zenginliklerin ve hepimizin ortak paydasıdır. Onu yaşatmak, onu geliştirmek ve gelecek nesillere taşımak da hepimizin görevidir. Biz, Sabancı olarak, Ata’mızın ‘Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz’ sözünden aldığımız güç ve ilhamla çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, Cumhuriyetimizi yaşatıp bugüne getiren herkese sonsuz şükran duyuyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”