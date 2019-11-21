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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU
21.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Emeklilik süremiz çok uzun’

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
‘Emeklilik süremiz çok uzun’

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye’de emeklilikte geçirilen sürenin uzun olduğunu söyledi.

Selçuk, “Türkiye’de erkekler ömürlerinin yüzde 43’ünü, kadınlar da ömrünün yüzde 46’sını emeklilikte geçiriyorlar” dedi. Önceki gün Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında emeklilik ve asgari ücretle ilgili vekillerin sorularını yanıtlayan Selçuk, 15 yaş altı nüfusun, çalışma çağı olan 15-64 yaş nüfusa oranını ifade eden genç bağımlılık oranı ve 65 yaş üstü nüfusun 15-64 yaş grubuna oranı olan yaşlı bağımlılık oranı hakkında bilgi verdi. Türkiye’de genç bağımlılık oranının en yüksek, yaşlı bağımlılık oranının ise en düşük olduğunu belirten Selçuk, “2045’te bir dönüm noktası var, çünkü biz de yaşlanıyoruz. Yaşlı bağımlılık oranımız 2045’te ilk defa genç bağımlılık oranını geçecek. O yüzden de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Çocuk doğurun’ sözü çok önemli. Dengeyi sağlamamız için nüfusumuzun genç kalması çok önemli” diye konuştu.

KADEMELİ OLACAK

Türkiye’de emeklilikte geçen ömrün diğer ülkelere göre fazla olduğunu vurgulayan Selçuk şöyle devam etti: “Bulgaristan’da insanlar ömürlerinin yüzde 25’ini emeklilikte geçiriyorlar, kadınlar da yüzde 30’unu. Belçika’da yüzde 32’sini, Fransa’da yüzde 33’ünü, Lüksemburg’da yüzde 35’ini. Bir tek bizim ülkemizde yetişkin dönemde emeklilikte geçirilen ömrün oranı, toplam ömürde yüzde 42-46 bandında değişiyor. Tekrar çalışmanın (emeklilikten sonra çalışmanın) da şöyle bir handikapı var. Genç işsizlik oranının yüksek olduğu bir ülkede siz bunları tekrar koyarsanız, aynı zamanda gençlerin önünü de kapatmış oluyorsunuz.” HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın mecbur kalındığı için çalışıldığı sözlerine de yanıt veren Selçuk, “O ayrı bir şey. Sigortalılık süresini de diğer ülkelerle kıyasladığımızda, Türkiye’de 26 yıl ortalama sigortalılık süresi var. Dolayısıyla en düşük sigortalı kalarak, en düşük prim yıllarıyla, biz daha fazla bir sürede emeklilik aylığı hak edildiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Emeklilikte yaşa takılanların kademeli olarak emekli olacağını kaydeden Selçuk, “EYT olan kesimin yaklaşık yarısı da zaten şu anda 657 kapsamında” dedi.

ÇOĞU ÜLKEDEN YÜKSEK

ASGARİ ücretle ilgili konuşan Bakan Selçuk, “Şimdi ‘Satın alma paritesi üzerinden düştü’ diyorlar. Biz bakıyoruz verilere -bize inanmıyorsunuz, TÜİK’e inanmıyorsunuz- Eurostat’a bakıyoruz. 2018’de asgari ücretin satın alma paritesi sıralamasında 11’inci sıradayız. 2019’a geldiğimizde 10’uncu sıradayız. Dolayısıyla daha iyi bir durumdayız. Ve Türkiye satın alma gücüne göre asgari ücrette Temmuz 2019 değerlerine göre çoğu ülkeden Polonya, Yunanistan, Romanya gibi ülkelerden de yüksekte. Ben verilerle konuşuyorum ama inanıp inanmamak da sizin tercihiniz” diye konuştu.

 

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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