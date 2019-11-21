‘Emeklilik süremiz çok uzun’

Selçuk, “Türkiye’de erkekler ömürlerinin yüzde 43’ünü, kadınlar da ömrünün yüzde 46’sını emeklilikte geçiriyorlar” dedi. Önceki gün Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında emeklilik ve asgari ücretle ilgili vekillerin sorularını yanıtlayan Selçuk, 15 yaş altı nüfusun, çalışma çağı olan 15-64 yaş nüfusa oranını ifade eden genç bağımlılık oranı ve 65 yaş üstü nüfusun 15-64 yaş grubuna oranı olan yaşlı bağımlılık oranı hakkında bilgi verdi. Türkiye’de genç bağımlılık oranının en yüksek, yaşlı bağımlılık oranının ise en düşük olduğunu belirten Selçuk, “2045’te bir dönüm noktası var, çünkü biz de yaşlanıyoruz. Yaşlı bağımlılık oranımız 2045’te ilk defa genç bağımlılık oranını geçecek. O yüzden de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Çocuk doğurun’ sözü çok önemli. Dengeyi sağlamamız için nüfusumuzun genç kalması çok önemli” diye konuştu.

KADEMELİ OLACAK

Türkiye’de emeklilikte geçen ömrün diğer ülkelere göre fazla olduğunu vurgulayan Selçuk şöyle devam etti: “Bulgaristan’da insanlar ömürlerinin yüzde 25’ini emeklilikte geçiriyorlar, kadınlar da yüzde 30’unu. Belçika’da yüzde 32’sini, Fransa’da yüzde 33’ünü, Lüksemburg’da yüzde 35’ini. Bir tek bizim ülkemizde yetişkin dönemde emeklilikte geçirilen ömrün oranı, toplam ömürde yüzde 42-46 bandında değişiyor. Tekrar çalışmanın (emeklilikten sonra çalışmanın) da şöyle bir handikapı var. Genç işsizlik oranının yüksek olduğu bir ülkede siz bunları tekrar koyarsanız, aynı zamanda gençlerin önünü de kapatmış oluyorsunuz.” HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın mecbur kalındığı için çalışıldığı sözlerine de yanıt veren Selçuk, “O ayrı bir şey. Sigortalılık süresini de diğer ülkelerle kıyasladığımızda, Türkiye’de 26 yıl ortalama sigortalılık süresi var. Dolayısıyla en düşük sigortalı kalarak, en düşük prim yıllarıyla, biz daha fazla bir sürede emeklilik aylığı hak edildiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Emeklilikte yaşa takılanların kademeli olarak emekli olacağını kaydeden Selçuk, “EYT olan kesimin yaklaşık yarısı da zaten şu anda 657 kapsamında” dedi.

ÇOĞU ÜLKEDEN YÜKSEK



ASGARİ ücretle ilgili konuşan Bakan Selçuk, “Şimdi ‘Satın alma paritesi üzerinden düştü’ diyorlar. Biz bakıyoruz verilere -bize inanmıyorsunuz, TÜİK’e inanmıyorsunuz- Eurostat’a bakıyoruz. 2018’de asgari ücretin satın alma paritesi sıralamasında 11’inci sıradayız. 2019’a geldiğimizde 10’uncu sıradayız. Dolayısıyla daha iyi bir durumdayız. Ve Türkiye satın alma gücüne göre asgari ücrette Temmuz 2019 değerlerine göre çoğu ülkeden Polonya, Yunanistan, Romanya gibi ülkelerden de yüksekte. Ben verilerle konuşuyorum ama inanıp inanmamak da sizin tercihiniz” diye konuştu.