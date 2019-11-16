Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneğinden kargo şirketlerine ek çalışma süresi talebi
Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD), yoğun alışveriş dönemlerinde, kargo şirketlerinin internet üzerinden verilen siparişlerde uzayabilecek teslimat sürelerine dikkat edilmesini öneriyor.
Perakende sektörünün yanı sıra e-ticaret sektörü için de kasım ve aralık ayları yılın en çok alışveriş yapılan dönemi. Özellikle son yıllarda Türkiye'de de pek çok perakendecinin özel kampanya ve indirimlerle katıldığı Single Day (Bekarlar Günü) ve "Black Friday" yılbaşı öncesinde alışveriş maratonu için başlangıç işaretini veriyor. Single Day’i takiben tüm dünyada Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma kutlanan "Black Friday" ise son yıllarda Türkiye'de "Muhteşem Cuma", "Efsane Cuma" adı altında kutlanıyor. Birçok indirim ve kampanyalı ürünler de bu dönemlerde tüketicilerle buluşturuluyor.
YILIN SON 2 AYI GERİ KALAN AYLARA BEDEL
Yerli ve yabancı pek çok markanın hem mağaza hem de online satış kanallarında büyük indirimler yaptığı bu dönemler tüketici tarafından da yoğun ilgi ile karşılanıyor. 11 Kasım ile başlayan ve yılbaşına kadar sürecek bu alışveriş döneminde mağaza ve online kanalda yapılan satışlar yılın geri kalan aylarındaki toplam hacime ulaşıyor. Geçen yıl "Efsane Cuma"da internetten gerçekleşen kartlı ödemeler 1 milyar TL'ye çıkmıştı.
EFSANE CUMA YENİ E-TİCARET MÜŞTERİLERİ KAZANDIRIYOR
Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, kampanya dönemlerinde artan yoğunluk nedeni ile kargo şirketlerinin, uzayabilecek teslimat süreleri ile ilgili önlem almaları gerektiğini söyledi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kasım ve aralık aylarının alışverişin en yoğun gerçekleştiği aylar olduğuna işaret eden Ekmekçi, "Özellikle büyük kampanya dönemlerinde oluşabilecek yoğunluk teslimat sürelerine de yansıyor. Bu dönemde kargo firmalarında oluşabilecek yoğunluğa karşı şirketlerin, e-ticaret müşterilerine mağduriyet yaşatmamaları için ek çalışma süreleri koymalarını bekliyoruz. Geçen yıl sadece 23 Kasım, yani Black Friday’de, 110 bin yeni e-ticaret müşterisi kazanıldı, bu yıl bu rakamın daha da artmasını bekliyoruz. Özellikle ilk online alışverişlerini gerçekleştiren bu tüketicilerin iyi bir deneyim yaşaması bizler için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.
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