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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.11.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneğinden kargo şirketlerine ek çalışma süresi talebi

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Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneğinden kargo şirketlerine ek çalışma süresi talebi

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD), yoğun alışveriş dönemlerinde, kargo şirketlerinin internet üzerinden verilen siparişlerde uzayabilecek teslimat sürelerine dikkat edilmesini öneriyor.

Perakende sektörünün yanı sıra e-ticaret sektörü için de kasım ve aralık ayları yılın en çok alışveriş yapılan dönemi. Özellikle son yıllarda Türkiye'de de pek çok perakendecinin özel kampanya ve indirimlerle katıldığı Single Day (Bekarlar Günü) ve "Black Friday" yılbaşı öncesinde alışveriş maratonu için başlangıç işaretini veriyor. Single Day’i takiben tüm dünyada Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma kutlanan "Black Friday" ise son yıllarda Türkiye'de "Muhteşem Cuma", "Efsane Cuma" adı altında kutlanıyor. Birçok indirim ve kampanyalı ürünler de bu dönemlerde tüketicilerle buluşturuluyor.

YILIN SON 2 AYI GERİ KALAN AYLARA BEDEL
Yerli ve yabancı pek çok markanın hem mağaza hem de online satış kanallarında büyük indirimler yaptığı bu dönemler tüketici tarafından da yoğun ilgi ile karşılanıyor.  11 Kasım ile başlayan ve yılbaşına kadar sürecek bu alışveriş döneminde mağaza ve online kanalda yapılan satışlar yılın geri kalan aylarındaki toplam hacime ulaşıyor. Geçen yıl "Efsane Cuma"da internetten gerçekleşen kartlı ödemeler 1 milyar TL'ye çıkmıştı.

EFSANE CUMA YENİ E-TİCARET MÜŞTERİLERİ KAZANDIRIYOR
Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, kampanya dönemlerinde artan yoğunluk nedeni ile kargo şirketlerinin, uzayabilecek teslimat süreleri ile ilgili önlem almaları gerektiğini söyledi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kasım ve aralık aylarının alışverişin en yoğun gerçekleştiği aylar olduğuna işaret eden Ekmekçi, "Özellikle büyük kampanya dönemlerinde oluşabilecek yoğunluk teslimat sürelerine de yansıyor. Bu dönemde kargo firmalarında oluşabilecek yoğunluğa karşı şirketlerin, e-ticaret müşterilerine mağduriyet yaşatmamaları için ek çalışma süreleri koymalarını bekliyoruz. Geçen yıl sadece 23 Kasım, yani Black Friday’de, 110 bin yeni e-ticaret müşterisi kazanıldı, bu yıl bu rakamın daha da artmasını bekliyoruz. Özellikle ilk online alışverişlerini gerçekleştiren bu tüketicilerin iyi bir deneyim yaşaması bizler için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu. 

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