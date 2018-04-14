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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
14.04.2018 - 14:40, Son Güncelleme:

Elektrikte yeni dönem

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Elektrikte yeni dönem

Elektrik tüketicilerinin perakende satış sözleşmesi başvuruları bir gün içinde sonuçlandırılacak. Başvuru süreci eksiksiz biçimde tamamlanan ve imar alanı içinde bulunan yerlere elektrik en geç 24 saatte bağlanacak.

Elektrik tüketicilerinin perakende satış sözleşmesi başvuruları bir gün içinde sonuçlandırılacak. Başvuru süreci eksiksiz biçimde tamamlanan ve imar alanı içinde bulunan yerlere elektrik en geç 24 saatte bağlanacak.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nde değişikliğe gidecek.
Elektrikte serbest tüketici olmayan ve perakende satış sözleşmesi kapsamında elektrik satın alan abonelerin, zamanında ödenmeyen borçlarına ilişkin yasal yollara başvurulabilmesi için elektriğinin fiilen kesilmiş olması gerekecek.

Düzenlemeyle, perakende satış sözleşmelerinde başvuruların sonuçlandırılma süresi bir güne düşürülecek. Başvuru süreci eksiksiz biçimde tamamlanan ve elektrik dağıtımına engel herhangi bir unsurun olmadığı yerlere elektriğin bağlanma süresi, imar alanı içindeki yerler için en fazla 24 saat, imar alanı dışındaki yerler için de en fazla 48 saat olarak belirlendi.

Fatura borcu nedeniyle elektriği kesilmiş tüketiciler ise borcunu ödedikten sonra aynı süre kapsamında yeniden elektrik hizmeti alabilecek.
Tüketicinin kusuru dışında, herhangi bir nedenle sayacın eksik tüketim kaydetmesi halinde, tüketici adına düzenlenen faturalarda esas alınan süre 12 aydan, 180 güne düşürülecek.

14 GÜN İÇİNDE CAYMA HAKKI

Yeni düzenlemeyle, yıllık elektrik tüketimi 100 bin kilovatsaatten düşük olan serbest tüketiciler, "tüketimi düşük serbest tüketici" olarak tanımlandı.
Söz konusu tüketicileri ile tedarikçiler belirli ya da belirsiz süreli anlaşma yapabilecek. Belirli süreli ikili anlaşmalar azami 3 yıllığına olacak. Bu sürenin tamamlanmasına 60 gün kala sözleşmenin sona ereceği tüketiciye bildirilecek.

SÖZ KONUSU ANLAŞMALAR YAZILI YA DA UZAKTAN DÜZENLENEBİLECEK.

Tüketiciler, ikili anlaşmanın kurulduğu ya da yenilendiği tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve cayma bedeli ödemeden anlaşmadan vazgeçebilecek.

Güvence bedelleri, ikili anlaşmaların sona ermesini takiben 5 gün içinde tüketicilere iade edilecek.

KULAKTAN DOLMA BİLGİLERE İTİBAR EDİLMEMELİ

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, değişiklik öncesinde yönetmelikle ilgili basında yer alan haberlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Düzenlemelerimizle ilgili yapılan yanlış haberler, tüketicilerin yanlış bilgilendirilmesine ve bu bilgiler neticesinde şirketlerle tüketiciler arasındaki ilişkilerde problemler yaşanmasına neden olabiliyor." dedi.

Tüketicilere yönelik düzenlemelerde kulaktan dolma bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini belirten Yılmaz, "Bu tip yanlış haberler sektörümüze zarar verir. Kurulumuzun aldığı kararlar Resmi Gazete'de yayımlanıyor. Gerektiğinde biz de öncesinde kamuoyunu bilgilendiriyoruz." diye konuştu.

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